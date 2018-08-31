復仇計！出國看清自私男友 女帶走現金機票果斷丟包

2018-08-31 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名女網友在《Dcard》貼文，表示和男友出國到馬來西亞的海島旅行，沒想到途中卻遭男友冷落，甚至被逼吃避孕藥，看清渣男真面目的原PO決定「放生」對方，獨自將所有機票和現金帶回台灣，讓其他網友紛紛留言稱讚「做得好」。

原PO在文章中提到，難得有機會和交往兩年的男友出國旅遊，體諒男友準備普考辛苦，因此整趟行程的費用都由她支付。兩人抵達後前往海灘浮潛，由於自己不擅游泳，事前已叮嚀男友到時要協助她，結果現場男友只冷冷說了一句帶人很累，「我要自己去看海龜了」，就拋下她一人留在船上，還被船長用彆腳的英文關心「為什麼不去玩」。

回到飯店後，她想到包括機票、住宿，還有浮潛費，整趟旅程全由她付款，但男友卻完全沒有顧及她，表示「這趟出來玩還要我吃避孕藥」。為了讓自己活得更有尊嚴，思考整晚後她決定帶走所有的鈔票、機票和船票，丟下男友一人回台。

在透過Line得知原PO回國後，男友從擔心轉為暴躁，隨即髒話連連斥罵她，「什麼自己想辦法，你要我在這邊餓死喔」、「我要怎麼回去啦」，甚至威脅「X你娘，回來喔不然你就完了！」而原PO只是丟出一張揮手道別的貼圖，冷淡回應「你的機票就去機場的垃圾桶找吧。」

此文一出，得到大批網友們的鼓勵和打氣，「瀟灑的走太帥了」、「讓他自生自滅」、「大快人心」，而原PO後來也補充，目前自己已經平安回到老家。