台中花博工作制服 當紅名師周裕穎操刀

伊林模特兒穿台中花博制服走秀，青春、活潑十分亮眼。（記者黃鐘山攝）

2018-08-31 22:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博11月登場，市府今公布由設計師周裕穎操刀的制服，以花博LOGO綠色、藍色為主，採用復古足球衫的領形設計，配上漁夫帽，青春、活潑十分亮眼，同時也介紹週邊紀念品。市長林佳龍說，花博讓美好的事一件件悄悄發生。

市府今日召開花博服裝暨紀念品發表記者會，林佳龍與經發局長呂曜志邀請新聞主播李文儀擔任制服大使，與伊林模特兒同台穿上花博工作人員制服走秀；現場也展出花博玩偶、馬克杯、木質公仔等周邊商品，讓民眾先睹為快。

台灣第一位登上紐約時裝周的設計師周裕穎表示，花博工作制服的布料與製作均來自台灣，採用80、90年代足球衫盛行的領形設計上衣，讓不分年齡、性別的工作人員穿起來都好看，配合近期流行的漁夫帽，希望給人青春、活潑的感覺。

周裕穎又說，市長夫妻闡述了非常完整的花博理念，因此他以「花現GNP」為設計主軸，色系以花博LOGO綠色、藍色為主，方便工作人員在現場經常需要導覽、介紹工作；林佳龍也笑稱自己「意見很多」，很高興透過設計師呈現。

林佳龍說，台中花博是全方面的城市美學運動，我們把設計導入城市規劃，從花博主題曲到今日的工作人員制服、紀念品等，文創的產品，感謝來自設計界的好朋友密切合作，讓美好的事一件件悄悄發生。

花博紀念商品則分為吉祥物類、生活類、創意類、工藝類，吉祥物類方面，石虎家族及歐米馬的玩偶，特別委請國際知名絨毛生產商精心製作，萌萌的模樣相當吸睛，其他商品也都融入台中特色，將於9月15日起在網站上販售。