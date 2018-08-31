新北居家托育服務挨批 社會局：保母非唯一選擇

2018-08-31 21:59

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團議員李倩萍、羅文崇召開「請先健全社區保母系統 落實托育環境」記者會，質疑市府委託社區保母系統建置的居家托育服務中心媒合率過低，媒合平台以個資保護為由，擺爛建置完整平台的責任；新北市社會局表示，家外托育有保母、私立托嬰中心及公共托育中心可選擇，保母並非唯一選擇。

李倩萍說，居家托育服務中心平均媒合率不到30%，鶯歌媒合率「O%」，評鑑成績竟然甲等；羅文崇說，居家托育服務中心提供家長查詢的保母資料，卻出現「因個人之料保護請家長填寫保母需求單」，填單後，還要被動的等待電話介紹，看過現場不滿意，再重走一次媒合過程，耗時、耗體力，應該在網路上提供更詳盡的資料，讓家長初步篩選。

社會局表示，居家托育服務中心評鑑是由衛生福利部委託專家學者評核，指標含行政管理、專業服務、特色及創新共3類22項，並不包含媒合率；而媒合率較低，是因為有多元選擇，包括保母、私立托嬰中心或公共托育中心，保母並非唯一選擇。

而家長尋找托育人員的資料介紹，都是透過衛生福利部社會及家庭署建置之托育人員（保母）登記管理資訊網，站內資訊由保母依其意願提供相關資訊給予家長查詢，網站已在改版中，並透過需求訪談，期待能提供更友善的媒合平臺。

補助居家托育服務中心的經費逐年增加，主要是依地方政府財力分級按比例自籌，新北市需自籌比例104年40%、105年60%、106年80%、107年100%，故經費逐年增加。