率台積電志工送愛淹水國小 張淑芬：說到做到

張淑芬（右）了解學校午餐菜色。（記者楊金城攝）

2018-08-31 17:18

〔記者楊金城／台南報導〕台積電慈善基金會董事長張淑芬今天帶隊到台南災區小學北門錦湖國小關懷災後復建情形，致贈電冰箱、置物櫃，更換廚房爐具，讓營養午餐不致於斷炊，還允諾更換鋁合金材質的水閘門、1組座椅。張淑芬說，台積電對學校災損會先了解，承諾的就會說到做到。

清理校園更換爐具 贈冰箱、置物櫃、水閘門

台積電在八八風災時就曾幫忙錦湖國小，後來又買高腳架墊高物品，減少淹水災情，這次0823雨災不只出錢，也出動台積電志工來協助清理校園，校長周志強說，沒人想碰上災難，遇到時謙虛面對，做該做的事，老天自然會疼惜，台積電的幫忙讓錦湖「足甘心」，張淑芬笑回：「應該的，台積電還是有用的。」

錦湖國小喊足甘心 笑回：台積電還是有用的

張淑芬觀看廚房、學生午餐，又詢問學童下課、假日晚餐有沒問題？基金會也要做這塊，周志強說，目前沒有，再調查。看到基金會為學校搶買到3部冰箱，她讚許基金會人員手腳快、很厲害，因為災後大家都在搶買電冰箱。

周志強為偏鄉孩子當面求助數位設備，台南市教育局副局長陳献明說，市府最近就有補助，張淑芬則說，教育局有補助就好，不要搶政府的功勞，基金會對很多學校做事，說到就會做到，企業與政府一起做救災會更快更好。

張淑芬還提醒周志強，要教小朋友重視孝道和感恩回饋。

張淑芬參觀學校廚房，試拿鍋瓢。（記者楊金城攝）