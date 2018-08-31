北屯區百戶無自來水 中市允儘快完成

北屯鬧區還有百戶無自來水可用，中市議員曾朝榮要求市府設法解決。（記者黃鐘山攝）

2018-08-31 16:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市北屯區軍功里、環中東路一帶，有近百戶無自來水可用，市議員曾朝榮今日在議會指出，當地台電，電話、瓦斯都能申裝，卻不能裝自來水，讓居民生活相當不便。市府經發局長呂曜志承諾，會儘快和水公司協調完成。

曾朝榮指出，市長林佳龍上任後，積極推動自來水普及，從2014年自來水普及率94.02％，到今年已達到95.8％，成長了1.78％，是六都第一名；而供水戶數自2014至今，增加6萬5千戶，造福12萬人，但全市仍有4萬多戶，沒有自來水可用。

呂曜志回應，目前市府已針對生水區的案件，加速自來水普及的處理，也希望議員提供在地最急迫案件，市府一定排除萬難儘快處理。

曾朝榮以北屯為例說，目前北屯區包括同榮里、仁美里、軍功里及水景里部分，自來水已經漸漸都有了，但軍功里第3、4、6鄰的81戶，以及環中東路旁還有19戶，目前都無有自來水可用。

曾朝榮說，這100戶裝設自來水經費大約只有8、900萬元，這麼繁榮的都市裡，包括台電，電話、瓦斯都裝了，但唯獨自來水不能裝，確實相當令人不解。而且市府爭取1.1億元前瞻計畫經費補助無自來水地區，卻獨漏北屯區，希望市府能夠儘快處理。

呂曜志表示，自來水是民生基本需求，經發局會全力協助解決困難。北屯區環中東路及軍功路自來水延管案，正由水公司估算工程經費，經發局近期將於和水公司協調，加速行政作業，讓該路段自來水延管案加速落實執行。