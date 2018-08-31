板橋四維公園特色遊戲場啟用 朱立倫體驗險「卡網」

市長朱立倫體驗攀爬設施，因身材高大，差點卡住。（記者賴筱桐攝）

2018-08-31 15:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區四維公園原有兒童遊具老舊損壞，城鄉發展局費時約1年改建特色遊戲場，以巨獸為造型，設計多元攀爬網及溜滑梯，今天啟用，新北市長朱立倫與學童共玩攀爬網，但身材高大的他險些卡住，體驗後他直呼「有點挑戰性」。

城鄉局副局長江志成指出，四維公園佔地1.9公頃，遊戲場面積約1000平方公尺，巨獸攀爬遊戲場採分齡設計，有大小磨石子溜滑梯各1座，小型溜滑梯沿草坡設計，底下有T型管空間，可讓幼童鑽爬、玩躲猫猫，適合2至12歲遊玩；大型溜滑梯高3公尺，有5種探險路徑可抵達，包括3種不同造型攀爬網、彩色飛碟盤與攀爬桿，適合6至12歲使用。

此外，場內設有大型沙坑區以及洗手台，以樹木營造自然遮蔭空間，鋪設人工草皮與木屑緩衝區，孩童可從巨獸的喉嚨、腰部或尾巴攀爬上去，再由大嘴巴滑下來，適合親子共同體驗探索。

朱立倫表示，市府近年將社區公園改造特色公園或共融性遊具，讓孩子們玩得開心，也鼓勵更多阿公、阿嬤及家長走進公園休閒，全市今年將完成23座特色公園，四維公園是第19座，市府會持續努力加油。

朱立倫童心未泯，跟著小朋友體驗攀爬網，結果差點卡在網內下不來，他說：「有點挑戰性！因為它中間有幾個攀爬洞，對大人來講，攀爬空間比較小一點，有它的特色」。

市議員周勝考提醒，年紀較小的孩童玩大型溜滑梯時，容易跌倒或撞在一起，應強化安全性。

城鄉局回應，大型溜滑梯可以訓練學童的平衡感，具挑戰性，遊具符合CNS國家標準，設計安全無虞，未來會加強宣導如何正確遊玩。

相關影音