Uber空中飛車亞太峰會 安全問題成關注焦點

2018-08-31 15:32

［記者簡惠茹／東京報導］美國叫車服務公司Uber今天在日本東京舉行第二天的2018Uber elevate空中飛車亞太峰會，會後Uber各種安全性問題成為會後問答關注焦點。

Uber自動駕駛汽車今年3月，在美國亞利桑那州坦佩市撞死行人事件後，Uber暫停所有市場的測試計畫，原本以為自駕車的發展踩煞車，但是本月Toyota大舉投資Uber超過百億元發展自駕車，安全性如何提升成為大家關心的焦點。營運長Barney Harford指出，相信新的投資可以在安全測試上有更多進展。

Barney Harford表示，自駕車的安全性是他們第一任務，現在不管是在美國或全球都有很多車禍發生，他們相信自駕車的發展，可以對車禍改善有重大的影響，進而減少交通意外，增加路上的安全性，而新的投資相信可以幫助他們增加安全性測試。

至於正在發展的空中飛車安全考量，Barney Harford指出，他們透過許多測試來確保空中飛車的安全性，也跟許多公司建立合作關係，形成一個生態圈，例如電池部分就是與台灣公司合作製造，不斷進行實驗確保電池的安全。

除了安全問題，新技術與在地如何融合也是Uber在台灣面臨的問題，台灣計程車業者和Uber仍舊處於對立狀態，商務長Brooks Entwistie對此表示，他們發現，計程車司機賺取的利潤很低，工時卻很長，過長工時的情況下，安全性也會降低，他相信Uber的平台，可以讓計程車司機過更好的生活，提升賺錢的能力，但是他們也了解，許多司機仰賴傳統的叫車方式，需要花更多時間溝通，才能讓他們知道科技可以為他們帶來轉變。