Uber台灣今年將推出緊急求助鍵 按一下可聯絡警察

2018-08-31 15:19

［記者簡惠茹／東京報導］美國叫車服務公司Uber今天在日本東京舉行2018Uber elevate空中飛車亞太峰會，會後問答中「安全性」尤其本月中國滴滴順風車因性侵事件宣布下架後，Uber如何確保乘客安全更是關注重點，Uber表示，今年台灣Uber App將推出緊急求助鍵，增加乘客搭乘的安全性。

中國最大網路共乘平台「滴滴順風車」因接續而來的性侵案件本月宣布無限期下架，滴滴在2016年收購Uber中國，更投資Ube全球，雙方互相成為對方的少數股權股東，現在滴滴傳出安全疑慮，Uber商務長Brooks Entwistie對此表示，Uber最強調的就是安全性，保障司機和客人雙方的安全是最重要的，如果沒有安全，那市場就不可能運作，再新的科技，沒有安全也是空談。

Uber美國應用程式今年4月剛推出緊急求助鍵，營運長Barney Harford指出，Uber應用程式設計一個按鈕，當你叫車的時候，他們會聯結安全中心，如果你在途中發生緊急狀況需要聯絡警察，可以直接從應用程式按下按鈕連結，提供確切地點等資訊；另外目前也正在開發分享地點的功能，讓乘客在搭乘途中可以將即時位置分享給5個人，直到安全抵達目的地。

目前台灣的應用程式還沒有緊急求救功能，Uber也表示，台灣的Uber應用程式預計今年也會推出緊急求助鍵，目前還在測試階段，希望讓使用者安全性更加獲得保障。