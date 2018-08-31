彰化國際龍舟賽明開戰 亞運龍舟猛男秀肌肉

本屆亞運輕艇龍舟賽的選手、教練出席龍舟點睛儀式。（記者湯世名攝）

2018-08-31 14:51

〔記者湯世名／彰化報導〕台灣國際競技龍舟錦標賽將在9月1日於彰化縣鹿港鎮福鹿溪熱鬧登場，今年共有90支國內外隊伍參賽，今天由縣長魏明谷為龍舟點睛祈福，本屆亞運輕艇龍舟賽勇奪2金1銀的彰化籍選手、教練也都風光與會，魏明谷恭喜他們載譽歸國，為國、為彰化爭光，並邀請民眾前來為龍舟選手們加油打氣。

魏明谷表示，連續6年舉辦的台灣國際競技龍舟錦標賽，將於1日起連續2天舉辦，這次比賽隊伍比往年更多，有45個團體、90支隊伍參賽，除了比賽之外，也是亞洲龍舟錦標賽的選拔賽，參與隊伍來自全國各縣市的代表隊，也有遠自金門的比賽隊伍。

今年亞運台灣輕艇龍舟代表隊，獲得2金1銀的佳績，其中2名教練黃椿霆、侯鴻章及選手柯佳霖是土生土長的彰化縣民，今天也風光與會，接受魏明谷表揚。

中華台北龍舟協會主委黃椿霆表示，現在全世界都在瘋龍舟比賽，今年己是第6年舉辦台灣國際競技龍舟錦標賽，因為有這個比賽讓國內龍舟運動水準能夠大幅提高，很高興在上個禮拜的亞運拿到2金1銀的好成績，也鼓舞大家的士氣。在縣長魏明谷上任後，特別支持，不僅實質上每年都補助100萬元，更親自到場為龍舟點睛，以行動支持，希望這個比賽可以永久舉辦下去，讓台灣的龍舟運動能夠再成長，未來在國際賽繼續為台灣發光發亮。

今年參賽隊伍除了有香港、日本、新加坡及中國等國際隊伍，也吸引宜蘭、基隆、台北、新北、台南、台東、花蓮等全台各地及彰化縣龍舟好手同場競技，此外金門今年也是第一次組隊參加，明、後兩天的賽程緊湊，賽事精彩可期。