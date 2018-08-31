愛心企業捐助 虎尾西屯開辦長青食堂

世界髮品企業董事長王碧枝捐助虎尾西屯社區長青食堂開辦，大受地方肯定。（記者廖淑玲攝）

2018-08-31 15:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為帶動社區參與，虎尾第二屆歌神選拔開放報名，世界髮品企業董事長王碧枝捐助虎尾西屯社區長青食堂開辦費30萬元，今天第一屆歌神競賽優勝者齊聚西屯社區活動中心展演並代表感謝愛心企業主。

虎尾大屯福德宮，是當地東屯、西屯、芳草3里信仰中心，每到中秋節為慶祝福德正神神誕都舉辦歌唱比賽且頗獲好評，已經連辦5屆，去年該宮管理委員會結合虎尾公所推廣為虎尾盃第一屆虎尾歌神選拔賽，邀請「虎尾好聲音」共襄盛舉。

今年中秋在即，第二屆虎尾歌神選拔開放報名，未來選拔出來的虎尾歌神將成為虎尾最佳代「言」人，並在公所舉辦的節慶活動中獻聲表演，吸引大家熱烈響應。

今天第一屆虎尾歌神到場以歌友會形式經驗分享，西屯社區長青食堂也將自下週一試營運，獲世界髮品企業捐助30萬元，盼能拋磚引玉喚起更多人加入照顧社區長輩的行列。

出生西屯社區的王碧枝說，因父親生前曾擔任西屯里長，熱心公益，希望傳承父志，略盡棉薄，尤其看到社區長輩逐漸老去，又受西屯社區發展協會理事長翁德龍「老人是沒有辦法等待的」的話感動，決定捐款贊助。

活動中，虎尾鎮長林文彬、雲林縣議員陳俊龍、虎尾鎮代會主席丁學忠、代表陳樹泉、大屯福德宮主委吳東桓、西屯里長王文杉、東屯里長方西湖等人都到場，並向王碧枝致謝。

主辦單位邀請所有愛唱歌的朋友，即日起至9月10日受理報名，9月15日、16日初賽，9月23日決賽，下一個大歌星就是你。