新營火車站北側違停自行車 9/3起拖吊取締

新營火車站前北側廣場遭自行車違停問題最多，是取締拖吊熱區。（記者楊金城攝）

2018-08-31 14:03

〔記者楊金城／台南報導〕新營火車站周邊自行車違停、棄置問題嚴重，台南市交通局會同警察局、環保局、新營區公所及台鐵新營站會勘後，將在9月3日起執行違規自行車拖吊作業，呼籲民眾將自行車停放距離新營火車站約100公尺的文昌街公有自行車停車場。

新營火車站前腳踏車違規亂停問題已久，每次警方取締拖吊一段時間後又出現違停。

南市交通局局長林炎成說，新營火車站前，特別是北側廣場區域長久遭自行車違停，甚至有多台廢棄車輛堆置，多屬旅客買票及接送等需求所停放，已責請相關單位加強宣導作業，違者將依法拖吊。

目前交通局已補助新營區公所在新營文昌街設置公有自行車停車場，提供自行車100席專用停車區，並協調台鐵火車站前收費停車場提供前15分鐘免費臨停措施，警察局也持續在站前北側廣場及人行道加強宣導，並即將強力執法。

交通局說，為美化市容、改善停車秩序，還給行人乾淨的徒步空間，本階段取締重點為新營火車站前北側廣場及人行道範圍，後續將再視民眾停車狀況做滾動式檢討改善。

台南市停車管理處處長黃俊傑表示，取締目前尚暫不開立告發單及繳納車輛移置費、保管費。依「臺南市自行車移置處理原則」，車主領車須攜帶身分證及自行車鑰匙、或相關足資證明文件，至新營區埤寮里新營拖吊場辦理車輛指認、領車，違規自行車輛如經移置保管後公告逾3個月無人領回，將依廢棄物移送環保局處理。