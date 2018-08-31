愛跳舞的年輕朋友看過來 高雄春藝徵選青年舞者

高雄春藝徵選青年舞者，不限舞蹈類別只要熱愛舞蹈都可報名參加徵選。（記者黃佳琳攝）

2018-08-31 13:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄春天藝術節首創全國的「青年樂舞計畫」，結合「樂」與「舞」表演藝術兩大元素，以培育青少年表演者旗艦計畫，第五屆舞者甄選計畫即日起起跑，國小五年級以上、高中職三年級以下具舞蹈學習經驗的青少年，不限舞蹈類別只要熱愛舞蹈，可於9月28日前報名參加徵選。

高市文化局指出，2014年起，高雄春藝首創全國青年樂舞培訓計畫，入選的舞者經過長達半年以上、超過300個小時的專業培訓課程後，隔年推出由青少年舞者演出的「動物狂歡節&彼得與狼」。

2016年的「長大的那些小事」、2017年「那段秘境旅程」，以及今年首度演出全版舞劇「普欽奈拉」，挑戰史特拉汶斯基經典舞劇，讓青少年舞者在短短半年的訓練中，除了舞蹈的訓練，更加入了戲劇與表達訓練。

透過這幾年「青年樂舞計劃」的舉行，讓青年舞者在學習階段，不僅在技術層面受到專業的訓練，更以國際的視野帶領他們進入不同視野的殿堂，透過一屆一屆的主題與訓練內容創新，讓青年表演藝術教育在不同主題跨界結合中成長。

第五屆的樂舞青春除了最終將在明年登上高雄春天藝術節舞台展演外，更將結合最新虛擬實境科技融入計畫中，舞者除了正式的演出外，更將進入虛擬世界的拍攝行列中，在表演藝術的教育中融合新科技運用與學習，詳情可上文化局官網查詢。