視障生活重建服務 迎來竹市第一隻導盲犬

新竹市府辦理視障者生活重建服務方案，今年首度引進導盲犬資源，今召開記者會，邀來視障者小榛（化名）與導盲犬Ivan現身說法。（記者王駿杰攝）

2018-08-31 13:58

〔記者王駿杰／竹市報導〕導盲犬總是走在視障者的左邊，被稱為「左邊的天使」，新竹市府辦理視障者生活重建服務方案，今年首度引進導盲犬資源，今召開記者會，邀來57歲視障者小榛（化名）與導盲犬Ivan現身說法，讓民眾進入視障者的生活，了解他們融入主流社會的障礙與壓力。

市長林智堅指出，市府每年投入約2百萬元經費辦理視障者生活重建服務方案，建立個案管理模式，評估並擬定每位視障者專屬的服務計畫，進一步提供相關資源連結。包含協助視障者定向行動訓練，提供基本杖法、室內化行走練習、居家社區環境路線服務，讓視障者行走無礙。

此外，服務計畫也包含視障者生活自理訓練、盲用電腦訓練、點字訓練、3C產品訓練、成長團體及輔具評估及休閒活動等，106年服務近1500人次。

小溱說，她向台灣導盲犬協會申請，於今年2月上旬與Ivan相遇，先前因眼睛不方便，在路上時常撞到機車等障礙物，影響她出門的慾望，心態也較負面，所幸相遇Ivan，朝夕相處，互相陪伴，讓她敞開心胸走出戶外與社會接觸。

社會處副處長魏幸雯指出，小溱領有重度視覺障礙證明，過去曾是一名幼稚園教師，40歲那年因視網膜色素變性（簡稱RP）引響視力，經社會處協助，透過「視障者生活重建服務方案」，讓小溱透過努力考取乙級按摩師證照，成為一名專業按摩師。

魏幸雯表示，目前國內約有6萬名視障者，其中有42位是導盲犬使用者，主要分布在台北、新北、台中及高雄等縣市；導盲犬的種類以拉布拉多及黃金獵犬為主，於出生兩個月後開始進入寄養家庭接受照顧，訓練至2歲結訓，開始媒合使用者，一隻導盲犬通常在10歲左右退休，除役後還須要收養家庭或特殊單位接手照顧，因此導盲犬的資源從培育、媒合到使用，十分不容易。