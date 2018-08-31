豪雨過後漂流木多了 亂撿恐觸法

南台灣豪雨過後漂流木激增，林務局呼籲民眾勿亂撿觸法。（記者黃佳琳攝）

2018-08-31 13:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄地區連日豪雨，湍急河水挾帶漂流木堆積於河川地、沙灘，更散落到河口、海上。屏東林區管理處呼籲，民眾撿拾漂流木，需於當地政府公告自由撿拾期間，且符合公告區域及對象才能撿拾，千萬不能私自載回或占為己有，若經查獲將依法送辦。

林務局屏東林管處指出，在風災、豪雨過後，民眾為整理家園，可於當地政府公告自由撿拾時，依公告可撿拾的期間、區域和開放撿拾對象（一般以當地居民為優先），條件符合者，才能在公告區域內檢拾漂流木。

開放自由撿拾的期間，民眾也不能駕駛3.5噸以上大貨車或動力機械開進野溪及河川流域撿拾，否則將違反水利法規定而受罰，最重要的是，自由撿拾的漂流木要到檢查站登記，且完成登記後才能搬運離開，這樣才能算是「合法」拾得的漂流木。

另外，漁民打撈到海上漂流木，必須視同撿到錢包、手機等遺失物一樣，先交由警察單位處理，經判識烙有國（公）有記號或法定貴重木，則由林業單位運回集中保管，標售後，再以打撈者林產物價金之十分之一為報酬；非貴重木或無法判定權屬者，則交存於警察或自治機關（當地政府）辦理公告招領。