印尼外配變噴漆達人 升上小組長領導男員工

2018-08-31 13:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕從印尼嫁到台灣11年的新住民藍冬華，長期在工地打零工，透過勞動部勞動力發展署竹北就業中心媒合進入三進鐵箱，不但是全廠逾30名員工中唯一女性，且因工作認真努力，升上噴漆組小組長，她還特別自學了簡單泰語，以利與泰籍員工溝通。

40歲的藍冬華來台初期中文並不流利，靠自學、多講，漸漸與外界溝通無礙；但因欠缺專長，她到竹北就業中心登記求職，就服員陳淑華媒合至三進鐵箱公司，即使沒做過噴漆，藍冬華仍努力學習、賣力工作，工作近5年後因故離職，但公司認為她的工作態度佳、做得又快又好，多次透過就服員邀請她回任，因此她在2年前再度回到三進鐵箱。

竹北就業中心主任劉文菁表示，106年新住民登記求職人數為517人、媒合成功就業有418人，107年截至8月份有323位新住民求職登記，270人成功媒合，多半以技術員、清潔人員、餐飲業等居多，從數據上來看，媒合率都超過8成，顯見目前適合新住民的工作機會仍多。

劉文菁說，就服員陳淑華以主動積極的服務方式，除定期至湖口郵局駐點服務外，也配合台灣新住民關懷互助發展協會、新竹縣新住民文化民俗技藝推廣協會、新竹縣新住民團結協會等單位轉介求職者；由於藍冬華的成功案例，這幾年她的大伯、女兒等親人，也紛紛透過淑華找工作，協助更多新住民朋友就業。