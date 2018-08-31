印尼外配變噴漆達人 升上小組長領導男員工

2018-08-31 13:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕從印尼嫁到台灣11年的新住民藍冬華，長期在工地打零工，透過勞動部勞動力發展署竹北就業中心媒合進入三進鐵箱，不但是全廠逾30名員工中唯一女性，且因工作認真努力，升上噴漆組小組長，她還特別自學了簡單泰語，以利與泰籍員工溝通。

40歲的藍冬華來台初期中文並不流利，靠自學、多講，漸漸與外界溝通無礙；但因欠缺專長，她到竹北就業中心登記求職，就服員陳淑華媒合至三進鐵箱公司，即使沒做過噴漆，藍冬華仍努力學習、賣力工作，工作近5年後因故離職，但公司認為她的工作態度佳、做得又快又好，多次透過就服員邀請她回任，因此她在2年前再度回到三進鐵箱。

竹北就業中心主任劉文菁表示，106年新住民登記求職人數為517人、媒合成功就業有418人，107年截至8月份有323位新住民求職登記，270人成功媒合，多半以技術員、清潔人員、餐飲業等居多，從數據上來看，媒合率都超過8成，顯見目前適合新住民的工作機會仍多。

劉文菁說，就服員陳淑華以主動積極的服務方式，除定期至湖口郵局駐點服務外，也配合台灣新住民關懷互助發展協會、新竹縣新住民文化民俗技藝推廣協會、新竹縣新住民團結協會等單位轉介求職者；由於藍冬華的成功案例，這幾年她的大伯、女兒等親人，也紛紛透過淑華找工作，協助更多新住民朋友就業。

  • 從印尼嫁到台灣11年的新住民藍冬華，透過勞動部勞動力發展署竹北就業中心媒合進入三進鐵箱從事噴漆工作，因工作認真努力，還升上噴漆組小組長。（記者廖雪茹攝）

    從印尼嫁到台灣11年的新住民藍冬華，透過勞動部勞動力發展署竹北就業中心媒合進入三進鐵箱從事噴漆工作，因工作認真努力，還升上噴漆組小組長。（記者廖雪茹攝）

  • 自印尼嫁到台灣的藍冬華，是三進鐵箱全廠逾30名員工中唯一女性，升上噴漆組小組長後，她還特別自學了簡單泰語，以利與泰籍員工溝通。 （記者廖雪茹攝）

    自印尼嫁到台灣的藍冬華，是三進鐵箱全廠逾30名員工中唯一女性，升上噴漆組小組長後，她還特別自學了簡單泰語，以利與泰籍員工溝通。 （記者廖雪茹攝）

相關關鍵字： 就業 新住民