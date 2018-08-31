日高校棒球投手被操爆 北海道健檢手法將移植來台

2018-08-31 13:40

〔記者吳柏軒／北海道報導〕日本高校棒球興盛，卻因投球無限制，延伸投手受傷影響職涯等問題，台北醫學大學昨出訪北海道大學交流，就發現該校醫學院早在10年前就推廣投手健檢，未來也將引入整套檢查來台灣，可及早幫年輕投手找出隱形傷勢，及早復健治療，避免惡化、延長職涯。

日前日本甲子園由金足農高校的投手吉田輝星製造奇蹟，隻身一人上場6戰投881球燃燒手臂，雖創造出感人故事，外界卻也擔憂投手受傷問題，也讓日本高校棒球無限投球數的問題也浮出檯面；台北醫學大學30日起到北海道大學出訪5天，雙方交流各類醫學領域。

北醫大醫學工程院院長陳志華的專長也是運動醫學，他說，曾和日本北海道大學附設醫院交流，得知該院10年前就關注國、高中棒球隊的投手，不少投手有肩膀等運動傷害，但感嘆若這些投手有適當治療跟復健，運動生命便可延長，因此決定直接把全北海道的國中、高中棒球隊投手通通找來醫院，直接進行全套健康檢查。

陳志華說，該套檢查，最主要可發現投手的運動傷害，如肩膀旋轉肌腱、二頭肌腱傷害，手肘軟骨受傷、手肘內側韌帶撕裂、肩膀拉傷脫臼等，而透過檢查後，不只可治療復健，避免傷勢惡化，還能調整運動姿勢，修正其訓練量等。

陳志華說，北海道大學醫院如今也願意將10年來替投手健檢的整套方法移植來台，甚至願意把相關儀器都帶到北醫大，進行合作交流，替台灣高校投手檢測，同時蒐集台灣投手運動傷害的資料，從中比較日本、台灣在運動傷害的形式及嚴重程度等，甚至從基因等角度來進行學術研究與分析，而台灣方面則可受惠該套檢測方法帶來的改變。

陳志華還說，研討會上也交流雙方的骨科研究，其中北海大針對微骨折手術中，研發一種特殊「水膠」材質，當進行軟骨清創復原手術，可將特殊水膠覆蓋在傷口上，促進軟骨生成，將來也會將該新興的生醫材料引進台灣；而陳志華則在前十字韌帶等手術與研究較專精，亦獲北海大興趣，可提供交流精進。

北海道大學附設醫院也和衛福部雙和醫院（委託北醫大經營）長期交流，也在這次參訪中，更新雙方的合作協定續約，未來雙方將持續交換醫師、交流研究及技術等。