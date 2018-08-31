「竹農嚴選」蔬菜箱 搶攻秋節烤肉市場

新竹縣政府和新竹縣農會把如圖經嚴選後的竹縣青農產品端上桌，從今年秋節起以「竹農嚴選」為名，要讓新竹縣的優質農產品被消費者看見。（記者黃美珠攝）

2018-08-31 12:49

［記者黃美珠／竹縣報導］中秋節烤肉有新選擇！新竹縣政府跟新竹縣農會合作，以「竹農嚴選」為名，選擇轄內獲得QR Code或吉園圃認證的青農蔬果為主力，推出限量1000箱的「竹農嚴選」蔬菜箱，要翻轉傳統的秋節烤「肉」習慣，藉此鼓勵新竹縣的青農發展，也讓大家吃得更健康和安心。

這個蔬菜箱裡面，內含新竹縣當季青農所耕作、鮮採的蔬菜如筊白筍、玉米筍、玉米、番茄、青椒、以及萵苣，另搭配火龍果跟杏鮑菇，每箱590元，9月5日才要正式開賣，不過已經有消息靈通的早鳥，已經排隊要「搶搬」，前面100多箱都已經被預購，實際只剩下890箱的「扣打」。

基於好東西要讓更多人知道，縣長邱鏡淳今天早上跟縣農會總幹事劉德威等一起開記者會造勢，邱鏡淳還在新竹喜來登大飯店主廚指導下，當場利用這個「竹農嚴選」內的筊白筍，炒了1盤「金沙美人腿」讓在場者品嚐一下新竹縣的嚴選好蔬菜。

縣議會副議長陳見賢秘書徐瑜新說，鼓勵青農回鄉務農，就是要協助他們解決銷售的問題。縣府跟縣農會能合作，把握秋節推出「竹農嚴選」，只要暢通了產銷，自然會帶動更多青農回鄉意願。

芎林鄉農會總幹事林冠伶說，任憑科技產業再發達，都沒有辦法吃下去，沒辦法解決民生問題。

很多農民只會種，卻不知道要怎麼賣，而想要吃新鮮安全蔬菜的消費者卻不是沒時間直接到產地買，或不知要去哪裡買，現在有了「竹農嚴選」，就能替雙方解決前述問題。

縣長邱鏡淳說，「精緻農業」一直是他重要的執政面向，他決心在卸任前一定要建立起體制。所以仿照日本推出「竹農嚴選」蔬菜箱，透過物流公司的冷凍車，從產地直接運送到消費者手中，箱裡的蔬菜還有生產履歷掛保證，讓消費者安心。這次從中秋節出發，未來將持續一波波採季節性的方式整合行銷。

劉德威說，縣農會在網路也有「婆婆媽媽粉絲團」，除了這次的秋節「竹農嚴選」蔬菜箱，未來也還會繼續推「產地直送蔬菜箱」，讓上班婦女可以直接在家訂購、宅配到府，裡面還附有食譜。

24歲的百大青農羅仕伃說，安全是青農們提供給「竹農嚴選」蔬菜箱最基本的自我要求，他們都希望提供給大家品質好又安全的農產品。

過去秋節烤肉大家都慣用肉類或是醃漬類的食品，他們則是藉著「竹農嚴選」提供大家最自豪的健康蔬菜，希望大家支持青農也健康享受美食過好節。

新竹縣青年農民聯誼會會長陳珊宇則說，未來他們還將鎖定每個家庭1週的採購市場進攻，讓青年農民的未來更有潛力。