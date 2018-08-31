App點餐等1小時 串燒竟被啃食過網友崩潰

2018-08-31 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕半夜肚子餓懶得走出去買消夜，不少人現在都會選擇用App點餐，坐在家裡等熱騰騰的消夜自動送上門來，不過昨日一名網友讚臉書貼文控訴燒烤店業者送來的餐點居然是「被啃食過的」！讓他十分傻眼，只好自己出門買消夜。

綜合媒體報導，臉書「爆料公社」中一名網友PO文表示昨晚半夜肚子餓利用Uber eats點外賣，App上頭顯示餐點已送達，但仍不見外送員身影，傳訊息給外送員還被不讀不回，讓他在門外等了10分鐘，外送員出現後直說「跑錯地方抱歉抱歉」。

PO文網友說，這就算了，最扯的是送來的食物居然還被吃過！網友附上點餐的單子表示自己買9支，有1支只剩棍子，有2支被吃一半，更氣憤的說：「TMD，外送員是怎樣啦！還能若無其事的說抱歉送錯地方！何止送錯，都開吃啦！太扯！氣都氣飽！」。

PO文網友補充表示，不管外送員是真的偷吃，還是送錯地方被別人吃了才被外送員發現，趕緊送來，他只覺得花了很多時間等，而送到的宵夜竟然有問題，在APP上投訴後，過了約莫半個多小時，客服用罐頭式的回覆已經退款，業者大概覺得已有「妥善處理」了，更表示之後會繼續用Uber eats訂餐的機會很低。

貼文底下許多網友討論，紛紛表示「太噁心了吧」、「這種外送員必須封殺」、「好哀傷的消夜文」。