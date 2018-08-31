入秋溫度居高不下 北市動物園出動隱藏版涼風扇

亞洲黑熊「黑糖」：保育員準備的涼風扇吹起來真舒服。（台北市立動物園提供）

2018-08-31 12:25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕時序將邁入秋天，北半球遭受熱浪侵襲卻絲毫沒有減緩的跡象，各地接連創下歷史高溫紀錄。台北市立動物園幫動物消暑，除了夏季開工的「冰工廠」、定時噴霧降溫，保育員還特別貼心加碼，啟動隱藏版「涼風扇」，讓溫帶動物區的黑熊清涼一夏。

動物園指出，亞洲黑熊的分布範圍很廣，從低海拔600公尺的熱帶雨林、亞熱帶的常綠闊葉林、溫帶落葉闊葉林、針闊葉混交林，到海拔4000公尺左右的寒溫帶針葉林都可見到蹤跡，而且個體會隨著季節在不同的海跋區塊垂直遷移。

住在台北動物園溫帶動物區的黑熊「黑糖」除了享受季節限定水果冰，也能到水池泡泡水，戶外活動場還會定時噴灑水霧來進行局部降溫，但仍然難抵擋炎熱的酷暑，保育員特別加碼，將冰塊放在電風扇前，模擬涼風扇的效果，「黑糖」張開身體擋住所有的涼風，一刻都不想離開。

隔壁的小貓熊，原本生活在中高海拔喜馬拉雅山脈的溫帶森林，動物園在室內裝設空調，同時在夏季開啟室內通往戶外活動場的門，讓小貓熊能夠自由進出。園方表示，小貓熊經常選擇停留在涼爽的通道避暑，夏天想要看小貓熊，可能得等黃昏火焰般的太陽威力稍微降低時，小貓熊外出活動的機會才較大。