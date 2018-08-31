新店柴埕公共托老中心成立 提供夜間臨時住宿

柴埕公共托老中心設有臨時住宿服務。（記者翁聿煌攝）

2018-08-31 11:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市第36家新店柴埕公共托老中心今天開幕，由市長朱立倫、社會局長張錦麗、衛生局長林奇宏共同主持啟用儀式，張錦麗說，新店柴埕公共托老中心除提供日間照顧服務及銀髮俱樂部外，並配合長照2.0政策提供小規模多機能服務，可提供5床夜間臨時住宿服務，是繼板橋頤安、新莊頭前、五股獅子頭及瑞芳明燈公共托老中心之後的第5處。

新店柴埕公共托老中心委託財團法人台灣省私立健順養護中心辦理，新店柴埕公共托老中心也是繼三重台北橋、林口仁愛、八里下庄、蘆洲集賢、三峽北大後，公共托老、托育中心設立於同一棟樓的第6家，讓老幼共玩、共學，不僅促進世代間的融合，同時顧好老小，讓新北的年輕人安心外出工作。

張錦麗說，柴埕公共托老中心日間照顧最多可服務48位失能或失智長輩，且中心將導入智慧科技，於失智長者身上配戴微型定位裝置，在日照空間內增設閞窗警示及提醒，另外在夜間臨時住宿空間增設離床偵測自動啟動燈光，維護長者在日間照顧及夜間住宿的安全看顧。

新北市截至107年7月底已經達到52萬2,280人，佔全市人口（398萬8,906）13.09%，佔全國老人人口（334萬1,676）15.57%，市府為服務在地的長輩，建立多層級連續照顧體系，近9成健康及亞健康的長輩，積極推展動健康、老人共餐、社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部、銀髮大學、社區陪伴站等，提供銀髮族充分活動及交誼需求。