茄子8公斤1500？ 菜販賣780 中市府稱每公斤批發均價33元

2018-08-31 11:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕連日豪雨菜價蠢蠢欲動！媒體報導台中零售市場的茄子8公斤賣1500元，市府經發局今天說，台中果菜批發市場茄子近3日交易行情每公斤平均價約33元左右，若發現哄抬物價、屯積等異常現象，將提報相關單位處理。

媒體報導，台中有自助餐業者說，現在到台中建國市場買菜，發現進口青花椰菜一箱8公斤，原本5、600元，漲到1200元，茄子更誇張，8公斤要賣1500，貴到買不下去，但實際詢問市場菜販，青花椰菜8公斤，大約1千元上下，8公斤茄子也只要780元。

經發局表示，台中果菜批發市場近3日蔬果批發價格雖略有上漲，但供應量仍維持平日規模，花果及葉菜類交易行情每公斤約29元左右，每日成交量約78500公斤，建議消費者於購買時可貨比3家，多食用菇類、瓜果類等蔬菜，取代漲幅相對較大的葉菜類。

至於媒體報導茄子8公斤賣1500元一案，經查，台中果菜批發市場茄子近3日交易行情每公斤平均價約33元左右，每日成交量約2000公斤。

經發局說明，將請市場人員加強查察公有零售市場交易情形，倘有發現哄抬物價、屯積等異常現象將提報相關單位處理。

經發局強調，市府將持續督促轄內果菜批發市場調節供需，鼓勵並優惠各農民團體逐步釋出存貨，以量制價，並配合中央農委會釋出冷凍蔬菜或進口外國蔬菜等政策，發揮平抑物價的功能。