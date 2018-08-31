二二八事件後的七天 讀演劇人說《白話》

《白話》以228事件為背景，講述從228處理委員會成立，到基隆308大屠殺這7天發生的故事。（記者何宗翰攝）

2018-08-31 11:53

〔記者何宗翰／台中報導〕今年是228事件71週年，讀演劇人劇團推出「經典・在地系列」的首部作品《白話》，改編知名愛爾蘭劇作家Brian Friel的經典劇本《翻譯Translations》，以228事件為背景，講述從事件爆發後處理委員會成立，到基隆308大屠殺這7天發生的故事。

要搬演228的故事，不免讓人聯想到刻板的受難者與加害者印象，或轉型正義的控訴，甚至是血腥場景，但《白話》選擇聚焦在大時代的小人物身上，藉由他們經歷的生活，去呈現當時的時代氛圍。

導演蔡格爾說，主角為基隆的一對兄弟，哥哥加入處理委員會，弟弟卻帶著一名軍官從中國大陸回來，被政府派來說服哥哥交出基隆自衛隊的成員名單，哥哥原本論及婚嫁的女友，又和這名軍官產生情愫，相信本省、外省和平共處的可能。

還有一名灣生因為不想被遣送回去，換名、換姓不說話，失去語言能力，哥哥的一名好友則不認同處委會，選擇加入自衛隊，採取武裝路線主動維護社會治安，對政府、軍警極度的不信任。

蔡格爾表示，原著《翻譯Translations》在1980年發表，描述19世紀末的愛爾蘭，英國政府為了方便統治，將所有地名、地圖全部從愛爾蘭文改成英文，演出時不同出身的角色都用英語表達；《白話》也沿用了這樣的語言策略，將國語、台語、日語都用國語表達，使觀眾的聽覺、視覺感官獨立，強化時代的矛盾及衝突。

讀演劇人從2011年起開始推出原創作品《香格里拉》、《浮世繪本》、《零零》、《玫瑰色的國》等作品，其中《玫瑰色的國》獲得第13屆台新藝術獎提名，被譽為「具有時代精神的傑作」。《白話》9月1、2日將在台中國家歌劇院小劇場上演，9月21到23日在台北華山文創園區烏梅劇院演出。