台灣「包租代管」市場具潛力 內政部：日本業者願提供經驗

2018-08-31 11:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日召開記者會表示，為精進租賃住宅產業，內政部次長花敬群在8月下旬率團訪日5天，參訪日本宅都集團、APAMAN PROPERTY、東急集團等3家大型租賃企業，也與日本國土交通省官員交流。

本次參訪團成員有崔媽媽基金會、21世紀不動產、兆基管理顧問公司、信基不動產公司、大管家房屋管理、大晟資產管理顧問公司等6家社會住宅「包租代管」業者，及中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會代表。

內政部表示，本次行程深入瞭解日本租賃服務制度，其中部份日本業者認為台灣「包租代管」市場具潛力，未來願提供相關經驗，協助台灣推動租賃住宅市場。

內政部指出，這次考察日本租賃管理制度、產業經營模式、管理人員測驗及訓練、租金指數編製、租賃IT技術、租賃保證機制等面向，與日本產官學界實務交流，進而瞭解日本房東委託專業管理的關鍵重點。

內政部提及，國土交通省為日本租賃產業最高主管機關，日本在2012年12月推動「管理業者登錄制度」，並建置系統供民眾查詢。日本在強化契約權利關係方面，也發布「租賃住宅標準委託管理契約書」、「定期租賃住宅標準契約書」、「終身建物賃貸借標準契約書」、「轉租租賃住宅標準契約書」等4項範本。

內政部說明，日本考量租金市場行情變動資訊是租賃雙方租金協議的重要參考資訊，日本不動產研究所於1996年開始，由不動產估價師以估價方式，進行實質租金估算，編製全國及149個地區的租金指數，並於每年9月1日發布，其編製、發布、應用等議題，可做為台灣精進租金指數制度的參考。