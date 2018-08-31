新北保母何處找？ 家長怨媒合平台資訊有限

新北市議員李倩萍（左）、羅文崇，認為市府應該積極改善保母媒合平台，建置完整的資料供民眾查詢。（記者何玉華攝）

2018-08-31 11:25

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市議員李倩萍、羅崇文今天早上召開「請先健全社區保母系統 落實托育環境」記者會，指受新北市政府委託建置媒合保母平台的居家托育服務中心，以個人資料保護為由，擺爛建置完整平台的責任，質疑市府1年達1.2億元的委辦預算效益，讓民眾無感。

羅文崇說，有民眾陳情，到居家托育服務中心查詢可送托的保母，搜尋資料後出現「因個人資料保護請家長填寫保母需求單」，填寫需求單後，被動的等待電話介紹，再約到現場看環境後，不滿意，只好再等下一次的媒合，讓家長抱怨耗時、耗體力。

羅文崇說，市府每年補助團體辦理公托及居家托育服務中心的預算年年飆升，居家托育服務中心近4年經費從4800萬元暴增3倍至2018年逾1.2億元，但全市的保母及新生兒都沒有大幅增加，委辦費卻暴增3倍，讓人不解。

羅文崇進一步指出，部分委辦單位不僅每年被委辦居家托育服務中心，同時也辦理公共托育中心，估算1年可獲得市府逾2000萬元以上的委辦經費，他質疑，協會人力能負擔嗎？甚至於還兼辦私托，會不會導致不用心在媒合保母，讓幼兒擠向公托、流向私托。市府應嚴防此種不合理的情形。

羅文崇、李倩萍指出，居家托育服務中心媒合率不佳，市府應要求在適當的個資保護下，建置更完整的保母資料，例如地點、專長、自我介紹，以及家長最重視的托育環境簡介及照片，便於家長先在網路篩選，如果連基本的社區保母系統都做不好，民眾對托育環境改善，如何有感。