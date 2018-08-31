因應高溫、空污 高市教產工會推教室「三年雙機」計畫

2018-08-31 11:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應高雄夏季高溫、冬季空污危害，高雄市教育產業工會今偕同立委許智傑、高市議員鄭光峰，訴求政府啟動營造雙機教室的「三年雙機」計畫，以3年時間逐步安裝冷氣機及空氣清淨機，以改善教室高溫及空污危害問題。

此外，立委管碧玲與高市議員陳信瑜合力爭取國小設置空氣清淨機，教育部在今年7月中旬回覆管碧玲，已將該建議擬定試辦計畫，並已委託成大團隊將在9月份到各校進行評估。

高雄市教育產業工會指出，全球極端氣候，歐洲的英法西葡、亞洲的日韓菲等國熱浪侵襲，熱中暑病例暴增，日韓都傳出熱死人消息；受熱浪侵襲的國家紛紛提出因應策略，比台灣緯度高屬溫帶氣候的日本，政府已積極研議暑假延後及為中小學教室裝冷氣的政策。

高雄市教育產業工會今偕同立委許智傑、高市議員鄭光峰，呼籲高市府正視此訴求，強調高雄市校園應分3年編列預算設「雙機教室」，空氣清淨機與空調冷氣機應成為高雄市校園教室必要基本配備，拯救高雄市兒童的健康。

高市教產工會另將於9月22日，在衛武營榕園「大手牽小手，教育向前走」活動中，邀請各高雄市長參選人簽署承諾書，請會員夥伴及親友一同來見證，工會將把市長參選人簽署結果，提供會員市民投票參考。