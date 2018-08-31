匪夷所思！保母媒合率0％ 居服中心評鑑竟「甲」等

2018-08-31 10:59

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨議員李倩萍、羅文崇今天早上召開記者會，質疑新北市政府以公托量全國第一為傲，卻忽略民眾需求量更高的社區保母系統建置，尤其委辦經費年年攀升，媒合率卻都低於30％，審計處資料也指出媒合率太低，導致家長陷入公托進不去、社區保母找不到的窘境。

李倩萍說，依據新北市政府的資料，新北市0-2歲幼兒約有6萬6000名，家外托育約1萬5000人（22.7％），其中，進入公托3000人（4.5％），私托收托約3100人（4.6％），其餘約9000幼兒（13.5％）只能透過市府委託社區保母系統辦理的居家托育服務中心來媒介合格的社區保母，居家托育服務中心的服務量約是公托的3倍。

李倩萍說，居家托育服務中心主要工作就是協助進不了公托又有送托需求的家長，媒合合格的社區保母，但媒合成績被審計處指出低得嚇人，平均媒合率不到30%，新莊區僅5％、三重16％，中和、板橋也都低於25％，鶯歌還出現「零趴」的誇張數字。

更讓人匪夷所思的是評鑑成績，新莊居服中心媒合率5％，評鑑竟然是優等，鶯歌區媒合率0％，評鑑成績竟然是甲等，媒合率全新北市最高的土城三峽區與七星區（汐金萬）評鑑卻是丙等，這樣的評鑑結果很難讓人接受。