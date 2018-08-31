華文朗讀節跨越高屏溪 明起恆春登場

2018-08-31 09:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕第六屆的華文朗讀節將首度跨越高屏溪，開拔到屏東縣，9月1日起至10月10日，從屏北到屏南，從藝文空間、獨立書店及走訪恆春古城、東港漁市場等，30餘場主題講座，由跨界名人、作家共讀分享，以城市朗讀、導覽走讀的方式，帶領民眾細細品味屏東。

網路興盛，讓不少傳統實體書店紛紛熄燈，不過，近來屏東地區獨立書屋一家接著一家開，不只返鄉青年，也有南漂青年因為愛上屏東而選擇在當地創業，這些書屋分佈在屏東市、東港、小琉球、恆春半島，展現新文青閱讀思潮。

屏東縣文化處長吳明榮表示，華文朗讀節是朗讀的節慶，卻超越了朗讀。屏東縣結合了在地書屋，以跨領域的多元主題，規劃講座、走讀活動，邀請導演吳念真、三金設計師方序中、舞蹈家許芳宜、音樂創作者黃瑋傑、董事長樂團吉董、作家陳耀昌、楊富閔、謝旺霖、林黛嫚、詩人李敏勇、許悔之等人。

活動場地包括孫立人將軍行館、青創聚落、屏東美術館、繫．本屋、東港有情書以及恆春小兔仔書窩、紅氣球書屋，也安排旅遊作家郭銘哲、許傑等人帶領走訪屏東夜市、東港老街探索美味地圖。

由台灣文創發展基金會發起、已邁入第六年的華文朗讀節，除了延續往年台北及高雄兩地，與首度參與主辦的屏東縣，帶進一地一亮點的城市主題，台北「讓想像力自由」；高雄「打破圍牆」；屏東「流動的邊界」，都是以突破框架讓自由無限延伸為主體 ，從文學、設計、建築、音樂、戲劇、電影接力，期待三城一線，匯聚思想風暴成花火。

華文朗讀節屏東場9月1日從最南端恆春在地書屋起跑，以講座搭配月琴彈唱。10月4日下午2時在青創聚落，由吳念真及方序中為華文朗讀節進行開幕對談，活動各場次皆免費入場，詳細報名事項可上華文朗讀節臉書查詢。