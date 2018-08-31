高雄舊港區永續發展會議10月登場 揪公民逗陣參加

2018-08-31 09:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕誰的歷史港？高雄舊港區文化資產與歷史場域永續發展會議預計10月登場，主辦單位號召公民參與，一起為高雄舊港區的未來腦力激盪。

長期參與舊港區發展的打狗文史再興會社表示，舊港區周遭的旗津、哈瑪星、鹽埕擁有豐富歷史紋理，儘管近年來文化保存意識興起，仍有許多老建築與產業遺址，因政策與產權等因素，無法針對保留與否及活化方式進行適當討論。

會社認為，深具價值且意義重大的舊港區，其未來規劃是現在高雄重要發展課題，面對高雄港整體大規模開發計畫上更應有深入討論，並在政策擬定源頭放入文化思考與想像，廣納多方意見。

會社說明，本次會議以高雄舊港區為討論範疇，並以文化維護為主軸，永續發展為方向，舉行「公民共識會議」，試圖透過多元、平等、公開的討論，締造公民參與的空間，為舊港區的文化資產與歷史場域發聲。

作為在地已發展六年以上之非營利團體，打狗文史再興會社希冀擔任凝聚共識的角色，偕同公民與地方團體、專家學者、公私部門等，相互討論與交流經驗，進一步提出未來高雄舊港區文化維護的共識與願景。

會社指出，公民報名資格僅需年滿16歲、關心高雄公共事務並具備一般國民身份即可報名，全程參加完五天會議另提供4000元費用以茲獎勵；即日起號召公民一同報名共襄盛舉，9月1日將舉辦說明會，報名時間至9月4日星期二截止。

說明會9月1日週六15:00-16:00，在高雄城市書店舉行，公民網路報名表請上網。