西南風減弱降雨空檔增 各地防午後雷陣雨

中央氣象局指出，今天（31日）中南部與東南部地區偶有局部降雨，其他地區則有午後雷陣雨。（資料照）

2018-08-31 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（31日）中南部與東南部地區偶有局部降雨，其他地區則有午後雷陣雨。

氣象局表示，由於西南風逐漸減弱，中南部及東南部地區偶有局部降雨出現，降雨空檔比昨天多，其他地區主要以午後雷陣雨型態為主，需留意午後熱對流所帶來的較大雨勢，溫度方面，花東雲量較多，高溫約在29、30度，其他地區約31至33度。

氣象局提醒，南部及東南部地區因連日降雨，土質含水量高且較為鬆軟，山區應慎防坍方及落石。

氣象局預估，週六至下週一（9月1日至3日）太平洋高壓勢力有往西伸展的趨勢，水氣再減少，各地大多為上午多雲到晴，午後有局部雷陣雨的天氣型態。下週二至下週四（9月4日至6日）水氣略增，南部地區有局部短暫雨或雷雨，其他各地大多為上午多雲，午後有局部雷陣雨的天氣型態。

颱風消息部分，編號第21號燕子颱風（國際命名：JEBI）於30日晚上8時增強為強烈颱風，31日凌晨2時中心位置距離台北東南東方約2600公里之海面上，目前沿著太平洋高壓南側向西北西移動，短期內不致於影響台灣的天氣。

空氣品質部分，台灣主要吹南風至東南風，清晨及晚間北部、竹苗、中部空品區風速較弱，為「普通」等級；雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 37 28 ~ 36 28 ~ 35 27 ~ 34

颱風路徑潛勢圖。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）