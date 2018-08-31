08/31 各報重點新聞一覽

2018-08-31 06:11

自由時報

國民黨公投提案// 死人也連署 中選會要告

為力拚公投綁大選，國民黨本週至中選會送交「反空污」等三公投提案，但中選會清查發現，三案連署書有高度異常，不僅出現筆跡相同、大量抄寫情況，在第一階段連署中，更有早已死亡民眾參與連署，連署人死亡比率達一％；中選會官員表示：「國民黨難不成是觀落陰找人連署！」

詳見國民黨公投提案// 死人也連署 中選會要告。

最快3年 台灣人口倒退嚕

國發會昨發布最新人口推估報告，因去年台灣生育率不升反降，台灣人口負成長時間提早一到三年到來，總人口最快自二○二一年轉為衰退；因少子化影響，未來十個學年度，各級學校生源將較過去十個學年度平均減少一至三成。國發會示警，就算總生育率維持現況，到二○六五年台灣出生數將減少一半，也就是總生育率回升、出生數仍難提升。

詳見最快3年 台灣人口倒退嚕。

李宗瑞關到老 加判39年2月定讞

富少李宗瑞被控灌酒迷姦二十多名女被害人並偷拍影片，其中性侵、偷拍五名女子先前被判刑二十年定讞，已發監執行；另有性侵九名女子被發回更審，高等法院更一審去年三月將九罪各判四年十月至五年二月徒刑、共三十九年二個月，最高法院昨駁回上訴定讞。

詳見李宗瑞關到老 加判39年2月定讞。

蘋果日報

為救女兒 國民黨前發言人 楊偉中溺斃

國民黨前發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中與妻子陳以真前往南太島嶼庫克群島旅遊，昨傳出不慎溺水身亡，得年47歲。據了解，楊因救泛舟不慎溺水的女兒喪生，但意外經過仍待調查。涉外人士證實楊溺斃憾事，並盼各界尊重家屬，未來將進一步協助後事處理。

拾荒嬤「買不起1個便當」回收價暴跌 官員卻自豪「循環經濟」

寫著「7/31降0.5元」的回收牌價掛在門口，許老闆的心也跟著滴血，這是他經營15年的回收場，今年連續第7個月被砍價。前天《蘋果》揭露洋垃圾入侵台灣之後，昨環保署說那是「產業用料」、不是垃圾，進口數量增加是反映綠色消費風潮，還大讚台灣是循環經濟「熱點」；但聽在回收業者許老闆耳裡卻是非常無感，他說：「政府應該微服出巡，看看百姓過得怎樣。」

聯合報

機師不罷工了 休戰1年 中秋疏運危機解除

桃園市機師職業工會罷工投票本月七日開票後，勞方取得合法罷工權，今年中秋連假疏運恐受衝擊。長榮、華航公司本月密集進行四次勞資協商，昨終達成部分共識。勞資雙方考量協商進度緩慢，協議將協商期拉到一年，形同宣告中秋空中疏運危機解除。

第14金到手！ 鄭竹玲、余凱文軟網混雙拍落南韓

我國軟網好手鄭竹玲、余凱文昨天在亞運混雙摘金，為中華代表團進帳第十四金，創下我國在亞運史上的次佳成績，僅次於一九九八年曼谷亞運的十九金。

中國時報

談兩岸 柯稱要當金小胖

台北市長柯文哲30日在幕僚陪同下前往登記，有別於其他對手有後援會、政壇大咖陪同，這次連媽媽、妻子也沒來，柯說，不喜歡「喊凍蒜」，那沒用啦，而且就算有大咖加持，「問題是投票給我們的是人民啊！」被問到接受雜誌專訪的內容，柯重申，兩岸應務實處理，現在台灣就是籌碼不夠，但當有選擇時，「我要做金小胖，不要做海珊（被美國吊死）。」更直言，行政院長賴清德自稱台獨工作者，「這就要批評。」

政府後勤有功？戴資穎揭真相

「世界球后」戴資穎在雅加達贏得我國史上首面亞運羽球金牌，30日卻針對體育署得意的前線中繼站於臉書發難，表示這樣的支援應該要做得更早、更好、更全面，點出國內體育環境還「有待加強」。