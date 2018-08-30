中壢國民運動中心試營運 民眾開心體驗

中壢國民運動中心開幕了。（記者李容萍攝）

2018-08-30 23:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦30日出席「中壢國民運動中心」開幕典禮表示，桃園升格後，市府體育局投入約60億元經費，推動體育相關設施和計畫，其中規劃興建11座國民運動中心計畫，7座已經開工、4座預計1年內開工，桃園國民運動中心、南平公園運動中心已經啟用，中壢國民運動中心是桃園市第3座也是現有最大的運動中心，負責營運的救國團主任葛永光補充說明，中壢國民運動中心是北北桃最大的國民運動中心，救國團有信心可以提供最好、最讚的營運服務。

中壢國民運動中心為地上7樓、地下2樓的建築物，設有停車場、溫水游泳池和SPA池、體適能中心、桌球室、飛輪教室、韻律教室、籃球場、戶外攀岩場、棋藝閱覽室、武術教室、羽球場、棒壘球打擊場等；即日起試營運至9月13日，開放民眾免費體驗各項設施。

中壢國民運動中心試營運期間，游泳池、體適能中心可現場預約（場內各管制180、90人），只要有人出場即開放進場，TRX懸吊式訓練、瑜珈、有氧、武術、飛輪等多元運動課程可報名，各類球場也開放現場或電話預約3天內使用：經統計試營運首日進場超過2000人次。

中壢國民運動中心試營運結束後，將休館3天，並於9月17日正式營運，其收費標準和桃園國民運動中心相同，游泳池每次全票100、學生票70元，體適能中心每小時50元，桌球場每面每小時95元，籃球場每小時1000元，羽球場每面每小時200至300元不等，攀岩場每人每小時80元，棋藝閱覽室則是免費使用。

另外，每日的上午8點至10點，以及週一至週五下午2點至4點同樣訂為公益時段，鼓勵高齡、低收入及身心障礙市民憑市府核發的相關證件，可使用部分運動設施（寒暑假暫停）。

試營運期間，民眾想免費體驗可洽詢電話：（03）495-1930。

中壢國民運動中心試營運，進場民眾開心享用SPA池。（記者李容萍攝）

中壢國民運動中心試營運，進場民眾開心享用SPA池。（記者李容萍攝）

中壢國民運動中心游泳池。（記者李容萍攝）

中壢國民運動中心的體適能中心，提供各式最新的健身器材。（記者李容萍攝）

中壢國民運動中心的體適能中心，提供各式最新的健身器材。（記者李容萍攝）

中壢國民運動中心的TRX懸吊式訓練。（記者李容萍攝）