雨炸中壢！最大時雨量85毫米 1個多小時通報災情29件

大雨轟炸中壢，最大時雨量85毫米，中壢區福州路馬路積水嚴重。（記者李容萍翻攝臉書「我是中壢人」）

2018-08-30 22:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園地區今天午後下起大雷雨，雨勢又大又急，排水系統來不及宣洩，桃園市政府水務局於下午4點20分開設水災三級應變中心，從下午3點40分至5點左右，接獲豪雨EMIC（應變管理資訊雲端服務）通報災情35件，其中又中壢最多，高達29件，其他則是八德1件、蘆竹3件、平鎮1件及大園1件，截至晚間7點15分，各積淹水案件消退。

水務局查詢中央氣象局及相關雨量測站資料，統計市轄雨量站最大時雨量，以中壢區達85毫米／每小時、平鎮區62毫米／每小時、大園區53毫米／每小時，都已超過側溝設計標準，而造成局部路段淹水，所幸積淹水情況都於雨停後1小時陸續消退，並未造成重大災害。

大雷雨又碰上開學日放學時段，除了位處低窪的內壢國中學生和家長因校園淹水，穿著雨衣、撐著雨傘還是得涉水而過，每個人模樣狼狽；中壢區福州路等部分路段在下午雨勢最大時，馬路積水淹到小腿肚，像極「我家門前有小河」，行人行走困難，轎車行經時，更是掀起大片浪花。

水務局因應最近午後強降雨情形，密切注意水情資訊，做好應變小組的任務準備隨時啟動，已完成14A埤塘滯洪池3台12英吋抽水機、八德區忠義街巷內1台12英吋抽水機、桃園區樹仁三街與延平路交叉路口1台6英吋抽水機、樹仁三街與桃鶯路交叉路口內1台12英吋抽水機預布，也完成水門啟閉作業，同時利用「桃園市水情資訊系統」，即時監測河川區排水位。

此外，水務局人員巡檢後發現側溝溝蓋上有塑膠布、報紙、樹葉、盆栽佔用甚至溝孔封死情形，不僅防礙清溝也影響排水功能，路側洩水孔常有堵塞情形，呼籲市民主動發現清理，以降低積淹水的發生。