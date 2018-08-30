竹北光明六路東一、二段 獲3億元補助改造

新竹縣政府表示，竹北市光明六路東一段、東二段及周邊公共通行空間，獲中央補助3億元，將以人本環境和綠色運輸為核心，進行大改造！（記者廖雪茹攝）

2018-08-30 22:32

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市光明六路東一段、東二段及周邊環境，將進行大改造！縣府工務處表示，此計畫已獲中央補助3億元，將以人本環境和綠色運輸為核心，分3年分區分段，進行公共通行空間系統通盤檢討，預計2020年底前完工，希望讓行人走得更舒適、安全。

縣府表示，竹北市東區高樓大廈林立，人口成長快速，但市民卻抱怨公共空間不夠友善，常見人行道凹凸不平、遭車輛佔用、路面及轉角積水等，通行困難，而且缺乏自行車路網；此外，光明六路東二段路面60公尺寬，但車速快且車流交織，影響兩側店家的經營。

為此，工務處土木科提出竹北市道路優質化及環境提升計畫，爭取前瞻基礎建設的城市亮點計畫，獲內政部營建署核定總經費3.6億元；其中，中央補助3億元，縣府配合6585萬元，日前議會已通過墊付案。

計畫範圍將以竹北市光明六路東一段及東二段為主軸，西起中山高竹北交流道，東至東興路一段，長約3公里；南到頭前溪興隆路，北至豆子埔溪勝利七街，寬約1.8公里，涵蓋莊敬南北路與自強南北路等縱向幹道，以及學校、公園、體育場館、新瓦屋客家文化保存區等公共場所。

工務處表示，工程主要將進行公共通行空間系統通盤檢討，調整路型配置，初步研擬取消快、慢車道之間的中央分隔島，利用騰出的空間，改善道路兩側的人行道，並建置自行車道；但工程內容和期程尚待與當地住戶溝通、說明，儘可能取得共識後施工。

工程另一個重點，是進行道路養護整建，包括道路AC鋪面改善、人手孔調降、路基改良，以期一併解決路面積水問題，同時將整合共同管溝，加強人行道無障礙設施，並建置號誌共桿。

另外，將建置綠色生態路網，包括透保水鋪面設計、道路景觀綠美化等。同時將建置自行車路網，結合高鐵、台鐵、公車和公共自行車，以期提升竹北東區交通的便利性。

養護科表示，此計畫目前準備招標文件中，等設計標出去，完成基本設計將召開說明會；全案通過中央審查後，將分區分段施工，預計2020年底前完工。