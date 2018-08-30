美女麻醉醫師專業處置 車禍命危婦人重生出院

醫院準備了重生蛋糕為老婦出院慶祝。（記者蔡宗憲攝）

2018-08-30 21:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春旅遊醫院8月初歷經5小時緊急手術、輸血超過6000CC，聯手將60歲車禍重傷老婦從鬼門關救回，歷經近一個月的休養，老婦人今天在家人及院方的慶祝「重生」下出院，當天值刀的恆醫副院長陳明智，當場分享在開刀房時，麻醉醫師紀采岑團隊的專業控制，得以完成恆春半島首例「未轉院手術救回命危病患」記錄。

恆春半島首例「未轉院手術救回命危病患」

看著昏迷不醒的老婦人，如今能夠自己走下病床，親口對醫護人員說出感謝，恆春旅遊醫院醫療團隊相當感動，特別準備了重生蛋糕為她慶祝，老婦也與家人們緊緊擁抱，不斷感謝醫院救回他們的「完整家庭」！

這起罕見未轉院的車禍命危手術，院方私下透露，患者到院時傷勢嚴重，轉院恐怕稱不到百公里外的醫院，留下搶救也沒有百分百把握，但與家屬及當地醫界人士緊急討論後，都決定相信恆春旅遊醫院，毅然留下患者進行高難度的馬拉松手術。

恆醫副院長執刀：歸功於紀采岑冷靜控制

「手術能成功，得歸功麻醉師紀采岑冷靜控制！」陳明智說，當時老婦人傷及供應大量血液的下腔靜脈，持續失血超過8000CC，血壓一度掉到30左右，全靠紀采岑穩定控制血壓，掌握手術進場時間，讓他值刀毫無後顧之憂，完美完成左側肝葉切除、膽囊切除、多處血管修補、總膽管空腸造廔、空腸及空腸吻合等複雜手術。

畢業於中山醫學院的麻醉醫師紀采岑，年紀雖僅30歲左右，已歷經彰基許多大型意外手術磨練，對於院方推崇首功，她謙稱是整個醫院團隊的合作，但期盼恆春整體醫療軟硬提持續提升，讓醫療團隊能挽救更多命懸一線的急重症患者。

醫院為老婦出院慶祝。（記者蔡宗憲攝）

執刀的恆醫副院長陳明智（右），認為麻醉師紀采岑（左）團隊居手術首功。（記者蔡宗憲攝）

恆春旅遊醫院8月初歷經5小時緊急手術，將一名重傷老婦從鬼門關救回。（記者蔡宗憲翻攝）