西南風減弱 各地慎防午後雷陣雨

今（30）天下午全台7縣市發布大雨特報，入夜後將趨緩。（記者王藝菘攝）

2018-08-30 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕今（30）天午後對流發展旺盛，全台7縣市發布大雨特報。到了明（31）天西南風漸減弱，中南部、東南部仍有局部降雨，其他地區民眾則需留意午後雷陣雨。「天氣風險公司」指出，明天上午各地多雲，越往北越悶熱，且午後的短時強降雨也是越北邊越明顯。

中央氣象局預報，明天西南風逐漸減弱，南部及東南部地區偶有局部降雨，其他地區有午後雷陣雨，雨勢較大，提醒民眾外出記得攜帶雨具；受連日降雨影響，南部和東南部山區土質鬆軟，應慎防坍方及落石。

第21號中度颱風「燕子」，下午2點位於台北東南東方2880公里的海面向西前進，目前對台灣無直接影響。

氣溫方面，明天各地白天高溫稍升，新竹以北、宜蘭地區約31至33度，中南部、花蓮、台東地區約29至33度。各地早晚低溫約24至26度。

紫外線方面，明天各地紫外線指數偏高，宜蘭縣達過量級，外出20分鐘恐曬傷，外出記得防曬、多補充水分，慎防熱傷害。其他地區皆達高量級。

空氣品質方面，明天受全台降雨影響，各地空氣品質大致仍佳，北部、竹苗、中部地區為「普通」等級；其他地區皆為「良好」等級。

氣象局也提醒，明晨起台灣海峽南部風浪較大，提醒船隻請特別注意。

而熱帶性低氣壓998百帕，今晚8點位於北緯21度，東經106度，位在越南海面上，目前中心近似滯留。

第21號中度颱風「燕子」，下午2點位於台北東南東方2880公里的海面向西前進，目前對台灣無直接影響。（圖擷自中央氣象局）

明天花東地區受到雲量影響，高溫約在29至30度，其他地區約32至33度。（圖擷自中央氣象局）

明天各地紫外線指數偏高，其中宜蘭縣達過量級，外出20分鐘恐曬傷。（圖擷自行政院環保署官網）