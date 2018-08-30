災害臨工雲嘉南釋出2104職缺 9月6日前受理申請

天然災害臨工計畫，雲嘉南釋出2104職缺，受災民眾可到勞動部勞動力發展署雲嘉南分署所屬就業中心申請。（記者楊金城翻攝）

2018-08-30 23:05

〔記者楊金城／台南報導〕豪雨成災，勞動部啟動天然災害臨工計畫，雲嘉南釋出2104職缺，包括台南市326個、嘉義市42個、嘉義縣1636個、雲林縣100個，即日起到9月6日受理受災失業民眾申請。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋表示，災害臨工計畫申請對象為遭受0823熱帶低壓水災致家園、農作物受損或其家屬死亡或重傷之受災失業者，職缺以協助災區災後重建、環境清掃或物資搬運等工作為主，臨時工作津貼每人每小時140元，工作時間1個月，最高可申請176小時。

雲嘉南民眾可至勞動部雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾就業中心和其所屬就業服務台辦理登記，檢附資料包括「國民身分證」、「印章」、「受災證明」（正本核對後歸還），並填寫「臨工申請書」、「查詢勞保同意書及無工作切結書」即可；尚未取得國民身分證或受災證明的民眾仍可先辦理登記，相關證明文件於9月11日前補齊即可。

詳情可上雲嘉南分署網站最新消息查詢，或電洽所屬就業中心，虎尾就業中心（05）6330422分機305、嘉義就業中心（05）2240656分機212、朴子就業中心（05）3621632分機312、新營就業中心 （06）6328700分機236、永康就業中心 （06）2038560分機213、台南就業中心（06）2371218分機218。