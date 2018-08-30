12生肖班！ 彰化這間百年老校萌翻了

老師頭戴動物頭套在小朋友面前亮相。（記者張聰秋攝）

2018-08-30 21:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市中山國小堪稱是可愛風十足的百年老校！新生訓練日，校方迎接12個班級新生，呼應12班吉祥數字，精心安排「12生肖」動物的性格象徵，做為各班品格教育推動的核心價值，從第1班到第12班，「鼠」班、「牛」班還有「蛇」班、「豬」班全都出籠，大走可愛俏皮風，宛如動物園氛圍，小朋友格外開心。

在少子化趨勢下，各校新生人數正快速衰落中，但彰化市中山國小107學年度新生人數逆勢上揚，今年新生增加2班共計12個班，有322名新生。

為了迎接這群可愛、活潑的生力軍，校方規劃「中山12生肖班、 一起快樂上學趣」的迎新活動，透過認識師長、環保小尖兵、廁所禮儀、遊戲安全、趣味科學及代代相傳等闖關活動，讓小一新生能盡早適應校園生活。

「12生肖」動物的性格象徵，做為各班品格教育推動的核心價值，分別是智慧「鼠」、勤奮「牛」、勇敢「虎」、靈巧「兔」、正義「龍」、敏捷「蛇」、毅力「馬」、和順「羊」、創意「猴」、守時「雞」、友善「狗」，以及和群「豬」。

迎新活動由校鳥吉祥物領角鴞帶領12生肖班登場，再由老師戴上象徵12生肖動物的頭套帶領新生進場，可愛的人偶動物一亮相，吸引小朋友目光，化解對陌生環境的不安感。

小一新生穿過迎新拱門，依序進入活動會場。（記者張聰秋攝）

小朋友開心，老師志工和家長更是歡樂。（記者張聰秋攝）