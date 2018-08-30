龍年新生開學日 哇！這所小學來了9對雙胞胎

龍年新生開學日，學校新生數多激增。（記者蘇孟娟攝）

2018-08-30 23:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校30日開學，今年小學逢龍年新生入學，台中不少學校除新生數增外，連雙胞胎新生數也倍增，惠文國小更一口氣有9對龍年雙胞胎來報到，比去年多7對，讓學校喜迎「雙雙對對、長長久久」9大雙寶；惠來國小及永春國小也喜擁「六六大順」6對龍年雙胞胎新生。

國人望子成龍，特別鍾愛在龍年生育，台中市今年小學逢龍年新生入學，新生數達2萬7115人，比去年激增4369人、增班148班，除新生數增外，包括惠來、永春國小有6對雙胞胎新生，新生5班的大鵬國小也有4對雙胞胎。

惠文國小更一口氣有9對雙胞胎新生入學，校長曾金美說，去年16班新生中僅2對雙胞胎，今年雖逢龍年新生入學，但學校為設創客教室，硬是減一班，轉介3班學生數到他校就學，但令人驚喜的是，雙胞胎新生比去年還多7對；推測應是龍年效應，讓學校龍年迎新生喜上加喜。

同卵雙胞胎兄弟洪義家、洪楹家的媽媽原本已生育1男1女，心滿意足的她，意外懷孕還迎來「雙龍報到」，讓她頓時升格成「4寶媽」，走過手忙腳亂的時刻，看著雙寶上小學，心中很是滿足。

異卵雙胞胎兄弟蔡定鴻、蔡定學也是在媽媽沒有預期下報到，原已育有一子的蔡媽媽說，非刻意選龍年生孩子，因長子出生後努力1年多均沒有再傳好消息，原打算放棄，卻意外發現懷孕，而且懷上雙胞胎，喜擁上天給的最佳禮物。

惠來國小去年也僅2對新生雙胞胎，校長謝秀娟說，今年新生增1班，全校7班新生約180餘人，就有6對雙胞胎報到，讓學校喜出望外，雙胞胎激增3倍應也是龍年效應。

龍鳳胎翁卉欣、翁廷睿還有個姊姊，媽媽為迎第2胎努力調身體多年，驚喜迎來龍鳳胎，但雙胞胎在28週時提早破水，她在床上躺了1個多月、34週時才產下體重2000公斤的龍鳳胎，熬過一夜要餵12次奶的煎熬，翁媽媽說，孩子健康成長上學，一切辛苦都不辛苦了。

惠文國小龍年新生開學日，九對雙胞胎報到。（記者蘇孟娟攝）