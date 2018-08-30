林邊鎮安傳破堤 台17線積水封了快5天仍不通

台17線嗂仔口橋路段積水不退，預計最快明天才能搶通。（記者陳彥廷攝）

2018-08-30 20:48

［記者陳彥廷／屏東報導］這波大雨為屏東下出不少新的災情，不過，傳統的重災區林邊鎮安嗂仔口橋是東港往返林邊的重要幹道，在這波大雨內幾乎從未「解封」，至今已封路近5天，養護單位預計明天早上8點可搶通。

養護單位從8月27日再度針對台17線260K+800到261K+600的路段封閉，其中就是嗂仔口橋路段因雨積水未退，因此只能封閉。而鎮安村內更傳出有河堤的水閘門潰堤，也因此積水難全退，鄉代鄭文彬指出，坊間誤傳是有人破壞導致破堤，不過實際上就是該閘門基底遭大水掏空導致有破堤現象，不過現在水已開始退去。

而這陣大雨讓緊臨上述路段的國道三號林邊交流道都無法倖免，因為匝道處及平面道路嚴重積水，南北雙向的匝道昨天也封閉，今天也因為積水仍舊未開放，但仍有人貪圖方便，直接涉水登上北上的匝道。

國道、省道交匯，卻因為大雨積水卻得設計替代道路，更增添複雜，養護單位指出，東港、林邊的豪雨期替代道路已預擬多時，車輛得經由大鵬灣環灣道路進出；至於高速公路無法從林邊交流道南下的車輛，也是到大鵬灣下交流道後再到林邊或是東港。