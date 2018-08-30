陳冠齊隨齊柏林消逝天際滿1年 妹妹手臂刺青展思念

齊柏林的攝助陳冠齊跟隨齊導消失天際滿1年，妹妹陳映汝手臂刺青展思念。（記者蘇孟娟攝）

2018-08-30 19:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕失去至親有多痛、思念再也看不到的人心情多苦澀，都藉由刺青，刺進身體裡，用一輩子的時光思念！

《看見台灣》的導演齊柏林逝世1週年，同機身亡的攝影助理陳冠齊的生命停格在25歲，他的家人走過傷痛，陳冠齊的妹妹陳映汝將哥哥最常用的相機，以及花語是「親情」的紫荊花刺上手臂，表達思念，更在台中市政府協助下籌辦哥哥個人攝影展，最盼讓大眾知道，「陳冠齊不只是齊柏林助手，更是熱愛台灣這塊土地的陳冠齊」！

去年6月10日，齊柏林為拍攝《看見台灣2》，空拍勘景搭機失事，陪伴他的攝助陳冠齊也跟著消逝在天際，事過1年，陳家人近來好不容易才慢慢面對他驟逝的事實。

陳冠齊的大妹陳映汝思念哥哥1年，選在這個月中刺了人生第一次刺青，把哥哥生前最常用的相機，搭配在彩虹下綻放、花語是「親情」的紫荊花圖案，刺上左手臂，她說，刺青的痛，痛不過失去哥哥的痛，但象徵她永遠的思念！

陳映汝說，身為長子的哥哥常貼心地用自己的方式關懷家人，自己省吃儉用，剪百元頭髮、買百元服飾，但知道阿公愛泡茶，出國工作大方買昂貴的茶葉給阿公；幫骨頭不好的阿嬤買骨頭藥，還買了台掃地機器人給職業婦女的媽媽，節省下班後做家事的時間，連妹妹用的化妝水他都顧到了。

陳映汝說，哥哥從小有正義感，高中更常對土地正義的議題備有關注，愛台灣卻也常批判所見所聞的不公不義事物，她更常覺得哥哥是「憤青」，總覺得跟他有距離感。

隨著哥哥的驟逝，陳映汝接觸到很多對哥哥表達思念的朋友，加上為整理哥哥的攝影作品，讓她覺得彷彿重新認識哥哥一遍。

陳映汝說，陳冠齊眼中對台灣這塊土地盡是關愛，又愛又期許甚深，透過哥哥的攝影作品，彷彿透過哥哥的眼睛看見不一樣的台灣、一個美麗的世界。

陳冠齊是台中人，又曾在台中市文化局服替代役，台中市國際非政府組織（NGO）中心專案辦公室選在他逝世滿1週年，籌辦「齊心齊飛」陳冠齊紀念攝影展，9月1日到10月10日，將在光復新村、國際NGO中心展出。

陳映汝說，哥哥當年獲齊導錄取後，興奮地跟家人報佳音時眼神閃耀的光采，彷彿還在她眼前閃耀，她也記得其實懼高的哥哥在實際參與空拍後曾返家分享「滿怕的」，但每次出行動，哥哥總是忘我投入，根本不知道懼怕。

意外當天的近午11點，陳冠齊空拍到媽媽的故鄉玉里鎮，還傳給家族群組分享，沒想到，不久後家人就接到惡耗，這次整理哥哥的創作也包括這張讓家人難忘的作品，及10餘張首次曝光、參與《看見台灣2》的創作展出。

陳映汝說，希望藉攝影展讓大眾知道陳冠齊，他不僅僅是「齊導演的助理」，更是一個熱愛土地的新銳攝影師！

陳映汝選擇哥哥陳冠齊最常用的相機及在彩虹下綻放的紫荊花圖案，刺青展思念。（記者蘇孟娟攝）