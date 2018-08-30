迎開學 和平高中千人排字、成德國小班班有冷氣

2018-08-30 18:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今天是全國高中以下各級學校開學日，校方費盡心思迎接新生，台北市和平高中國中部今年成立屆滿50周年，校內師生2千人排成50的字形，開啟新的學年；台北市成德國小則送出一份大禮，在學校教師與學生家長會募款180多萬元，促成學校「班班有冷氣」，送給新生最好的見面禮。

和平高中在今日的開學典禮別出心裁，由學務處和教官規劃千人排字活動，今早在典禮聚集校內2千名師生，排成50的字形，還出動空拍機紀錄，最後全體學生齊喊「和平五十生日快樂」，校長陳智源期勉學生努力學習，並盼望建立溫馨友善校園。

夏季氣候酷熱，各縣市推動學校教室裝設冷氣，提升學生學習品質，台北市政府以裝冷氣是最後階段的作法，暫時不全面補助學校裝設，因此不少學生家長會出資或募款方式，籌備經費裝冷氣。

台北市南港區成德國小在去年新生家長座談會提到，希望學校在班級裝設冷氣，家長會積極奔走與校內教師、社區商店小額捐款，募得180多萬元經費，並在每個班級裝設冷氣，送給全校師生一份開學禮物。

成德國小表示，氣候異常高溫悶熱的天氣容易影響學習狀況，為班級教室裝設冷氣成為改善學生學習效率的外在條件之一，因此有計畫地辦理冷氣設備裝置計畫，包括冷氣電源改善經費的爭取、冷氣設備經費的募款，本學年度也會針對學生進行生活教育與能源教育。

台北市私立再興小學教師則扮成海綿寶寶迎接新生，期勉每位學子像海綿一樣不斷吸收新知識，由於不少小一新生是祖父母帶著到校，校方提供「「有您才有我！祖父、祖母，我愛您！」明信片，讓孫子、孫女親手交給祖父、祖母，表達感謝之意。

校方還準備「誠愛勤勇學習包」見面禮，希望小一新生能夠使用鉛筆將學習點滴銘記在心，運用資料夾學習整齊收納、條理分明，閱讀繪本開拓視野，最後外師以動感的英語兒歌帶動唱，新生一起跟著唱唱跳跳，氣氛相當熱鬧。