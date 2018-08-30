台灣法師偕信眾天津放生「礦泉水」 網友直呼浪費

台灣宗教團體跑到中國天津市「放生」礦泉水，將一瓶瓶可飲用水倒進河裡。（圖擷取自微博）

2018-08-30 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕不少信徒受佛教影響後具有「放生」的概念，認為放生動物是做功德，然近日卻有台灣宗教團體在中國天津市的河邊大量放生「礦泉水」，將一瓶一瓶可飲用的水倒進河裡，讓民眾直呼「太誇張了！簡直是浪費水資源。」

今年5月比丘尼以「誦經加持後不會咬人」為由，隨意「放生」大量毒蛇，引起民眾恐慌，而今佛教徒的「放生」概念又再進化，本月27日有民眾發現，台灣的宗教團體法師竟帶著信眾們，一同在中國天津市海河永樂橋旁放生「礦泉水」，且從民眾拍下的照片也可見，現場大約有數百瓶礦泉水，信徒們一一拆開後就往河裡倒，臉上甚至還掛著笑容。

許多網友看到照片後感到生氣，紛紛留言撻伐，「浪費！倒不如把買水錢捐給需要的人」、「台灣的放生團不意外」、「腦袋到底在裝什麼把可以喝的水倒掉」、「這可能是腦子裡的水吧」、「那放生錢的時候可以叫我嗎？」

不過，根據媒體報導，該活動的主席似乎是中華國際大悲咒水功德會的創始人寬如法師，且根據寬如法師過往活動的宣傳單，其活動的內容並不是在「放生礦泉水」，而是在「灑大悲咒水」，以利救渡眾生。