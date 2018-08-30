823淹水受災車輛 報廢或註銷牌照「免收規費」

交通部公路總局提出「八二三超大豪雨災害相關受災民眾公路監理業務權益措施規定」，民眾辦理補發駕照、報廢車輛、註銷牌照等業務時，可免繳相關規費。（資料照）

2018-08-30 19:14

〔記者鄭瑋奇、實習記者李宜陽／台北報導〕823大雨侵襲台灣南部，許多車輛泡水受損，為照顧受災民眾權益，交通部公路總局提出「八二三超大豪雨災害相關受災民眾公路監理業務權益措施規定」，民眾辦理補發駕照、報廢車輛、註銷牌照等業務時，可免繳相關規費；汽燃費繳納、車輛定檢、交通罰鍰繳納、職業駕駛執照審驗等，均可憑村（里）長、警察派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具證明文件，展延至明年2月25日。

另外，若有受災車輛所有人死亡，辦理過戶、報廢或註銷牌照，可免繳積欠汽燃費、罰鍰等相關規費。

大雨受災民眾憑證明文件，若要辦理補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書、車輛報廢、繳註銷牌照、號牌遺失或損壞需補發等，均可免繳規費。車輛需定檢，或積欠交通違規罰鍰、汽燃費，則可展延至明年2月25日。

另外，因水患致車輛受損，辦理報廢、繳註銷牌照、停駛者，汽燃費計算至災損前1日；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具證明文件，按修車日數減免，但須於108年2月25日前提出申請。