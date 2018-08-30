梓官蔬菜區無菜可採收 許立明盼天晴速復耕

2018-08-30 20:13

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄代理市長許立明今天下午前往梓官蔬菜生產專區和農會集貨場，關心學校營養午餐、國軍副食品及團膳等蔬菜供應狀況，希望天氣轉好農民儘速投入復耕，提供市民優質的在地蔬菜。

許立明下午偕同副市長蔡復進、農業局長鄭清福，至梓官區關心此次豪雨蔬菜災害影響，由梓官農會理事長李建儀、總幹事蔡清國接待說明。

許立明表示，農委會主委林聰賢前來梓官關心蔬果供應問題，並在第一時間指示農糧署今天前來評估，未來高市將與中央政府合作，持續擴大梓農的倉儲冷鏈能量。

另為穩定蔬菜價格，許也特別指示消保官和經發局針對零售市場的菜價隨時掌控，避免發生哄抬情事影響民生物價波動。

對於因6月中以來高雄連續降雨，導致農民耕作困難，恐影響對地綠色環境給付相關權益，許立明也指示農業局向中央主管機關爭取放寬對地綠色環境給付的相關措施，以保障農民權益，在蔬菜復耕的這2、3週期間，建議民眾多選購野蓮、根莖類蔬菜替代。

農業局表示，此次降雨到今（30）天全市累計農畜產損失金額約2060萬元，提醒農友持續加強田間排水及雨後疫病防治，農委會25日已公告高雄市為0823熱帶低壓水災農業天然災害現金救助及低利貸款地區，受理期間自8月26日至9月4日，農友如有農損發生，應儘速持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，於9月4日前向土地所在區公所申辦，以確保權益。