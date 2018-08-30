雨中送暖！高雄特色飯店聯盟 提供房間讓災民免費入住

台灣特色飯店聯盟協力「愛台灣」今天宣布，高雄聯盟5家飯店每天提供15個房間讓災民免費入住。（記者張忠義攝）

2018-08-30 19:21

〔記者張忠義／高雄報導〕南台灣連日來豪雨成災，台灣特色飯店聯盟送暖，今天宣布，高雄5家飯店每天提供15個房間供災民入住，每次每房住宿以2天為限，同時鼓勵遊客在災後重建後秋季旅遊，19家飯店祭出「第二晚1元」優惠！

高雄市觀光局長曾姿雯感謝台灣特色飯店聯盟，在這次豪雨中雪中送炭，適時提供房間給災民們有暫時棲身之處。

高雄區特色飯店聯盟總召蔡肇洋說，南部地區淹水災情慘重，受災戶百感交集，更有人「有家歸不得」，高雄5家飯店包括樂逸旅居、樂逸文旅棒球館、麗馨商旅、麗登汽車旅館及宮賞藝術大飯店，每天共提供15間房幫助災民。

為了避免資源浪費，請民眾先來電詢問房況，登記時須提出相關受災戶證明，每次住宿以2天為限，期限到水災結束為止。

另外，台灣特色飯店聯盟為推廣秋季旅遊，遍布全台19家飯店推出續住第2晚1元優惠，適用周日至周四，即起至9月30日，並推出特惠住房抽抽樂、聯盟會員卡製作發放。

台灣特色飯店聯盟前年成立，目前高雄成員包含樂逸旅居，樂逸文旅棒球館、麗馨商旅，麗登汽車旅館、宮賞藝術大飯店；台中─愛麗絲國際大飯店、薆悅酒店、星動銀河旅站、水雲端雲河旗艦概念旅館、1969藍天飯店；台東─凱旋星光酒店、鹿鳴溫泉酒店、旅人驛站旅宿連鎖、曙光渡假酒店、泓泉溫泉渡假村；嘉義─布袋海漾行旅、佳仕堡商務旅館、奮起湖大飯店、蘭桂坊花園酒店，共19家不同主題飯店 。