醫病》婦人腰椎滑脫農曆7月怕開刀 保守療法改善

第一招「抱膝靠胸」：仰躺，雙膝彎曲，將雙手抱膝至胸前。可放鬆腰椎，減少壓迫。（張藝薰提供）

2018-08-30 22:15

〔記者方志賢／高雄報導〕一名7旬婦人腰椎滑脫卻因農曆7月不敢開刀，所幸接受保守療法後，漸獲改善。但物理治療師提醒，腰椎滑脫病人若持續痛3至6個月以上，保守療法未獲改善，或有活動無力、行走困難等神經壓迫症狀，不可過度迷信，應盡速接受醫師建議，接受手術治療。

「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師張藝薰表示，這位婦人經常腰痛，且腰痛位置延伸至臀部或大腿後側，經常走一小段路之後，雙腳會抽痛、麻木感，被迫需要停下來休息才能繼續走，讓她很困擾。

經醫師診斷是腰椎第4、5節間的腰椎滑脫，原本建議她手術治療，但她卻忌諱農曆7月不敢開刀，詢問是否有開刀之外的治療方式。

張藝薰說，腰椎滑脫症狀輕微者，經醫師評估後，可藉保守療法而獲得改善。包括臥床休息，以去除重力讓背部鬆弛，加速復原。遵照醫師囑咐服用消炎止痛藥。同時使用護腰，以支持身軀，限制脊椎活動度及角度。並應接受熱敷、電療、脊椎牽引等物理治療，每次各15分鐘，至少先做3個月。

張藝薰也提醒，腰椎滑脫的病人若持續性疼痛超過3至6個月以上，經保守療法未獲得改善，或有明顯的神經壓迫症狀，包括活動無力、姿勢有明顯畸型、步態障礙及行走困難時，務必盡早就醫，在醫師的建議下進行手術，千萬不可因迷信而延誤治療。

張藝薰也示範平時可在家做的運動，以放鬆腰椎並避免滑脫加劇。每招停留15秒，重複15次，為一回合。每天各3回合。第一招「抱膝靠胸」：仰躺，雙膝彎曲，將雙手抱膝至胸前。可放鬆腰椎，減少壓迫。

第二招「嬰兒式」：跪姿，讓屁股坐在腳跟上，雙手往前伸，手臂、腰、胸部盡可能往前伸展，可讓下背肌肉得到放鬆，避免滑脫加劇。