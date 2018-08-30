機師罷工危機化解關鍵：政府積極、高層出面

機師工會發起罷工，爭取到華航、長榮兩家業者高層出面對話，政府也積極介入，讓危機出現轉機。（資料照，記者陳宜加攝）

2018-08-30 17:32

〔記者陳宜加／台北報導〕機師罷工危機暫時解除，華航、長榮勞資雙方進入為期1年的休兵期。由於機師工會發動罷工主因為勞資協商遲遲沒有具體進展，最後化解危機的關鍵，除了政府積極介入協助，兩家航空董事長也與工會面對面談話，且協商過程的主管層級陸續提高，才使得工會願意相信資方，暫緩罷工。

機師工會理事長李信燕說，兩家業者勞資雙方已達成初步共識，後續各自仍有諸多議題，約定於1年內逐步談成，期間工會承諾暫緩罷工爭議行為，但她強調，並不代表工會放棄罷工權，而是暫時「把刀子收起來」。

回顧機師工會6月27日宣布發起罷工投票時，工會態度強硬，表示兩航勞資雙方互信基礎完全破壞，迫使勞工必須採取罷工手段爭取權益。外界普遍認為罷工投票若過關，罷工勢在必行，恐重演華航空服員罷工，政府、產業界與學界也各提出不同見解，嚴陣以待。

不過，從工會正式取得合法罷工權後，罷工危機逐漸出現轉圜空間。先是交通部、勞動部大動作出面，親上火線向勞資雙方喊話，要求展開實質勞資協商；再由桃園市政府積極介入，兩家業者這才重新坐上談判桌。

但雙方頭一回協商並不順利，勞資雙方僵持不下，即便由桃園市勞動局長王安邦坐鎮主持，仍難調解。正是關鍵時刻，兩業者資方在第二次協商時提高出席協商主管層級，工會也心知對方是「可以做決定的人」。

另一方面，華航董事長何煖軒、長榮董事長林寶水於第三次協商前，分別與工會所屬機師面對面談話，聽取彼此意見與訴求，成為工會態度軟化的最大關鍵。李信燕便說，勞資雙方協商過程中，均有很大成長。

相較華航空服員罷工，機師醞釀罷工事件中，多了政府積極介入調解、資方釋出善意，使得工會願意再一次相信資方誠意，同意休兵1年，危機才暫時解除。