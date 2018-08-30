中橫109K梨山往大禹嶺便道 開放通行

中橫公路109K便道開放通行。（記者歐素美翻攝）

2018-08-30 17:22

〔記者歐素美／台中報導〕中橫公路109K梨山往大禹嶺路段，去年6月豪雨造成邊坡滑動及路基損壞，最近又頻遭地震及豪雨侵襲，路面陡坡泥濘，車輛行駛不便，公路總局谷關工務段為改善用路環境，在上邊坡另闢200公尺長臨時便道，昨起開放通行，採分段管制，每兩小時放行10分鐘；原有路段則暫時封閉施工改善。

中橫公路109K梨山往大禹嶺路段，去年6月豪雨造成邊坡滑動、路面下陷，公路總局谷關工務段初期採用鋼軌樁擋土等方式修復，因滑動面深，修復不易，天雨常有落石且陡坡泥濘，谷關工務段因此在上邊坡另開闢長約200公尺便道，昨起開放通行，原有路段則封閉施工；改行上線便道後，客運司機說，便道路況良好，感謝工程人員默默不辭辛苦日夜趕工，提供用路人好的通車品質。

谷闗工務段長呂正安說，改行上邊坡便道後，工務段立即動員進行原109K路段改善修復工程，預計9月底可初步改善完成，屆時會再切換回來走已改善的原路，工務段也會持續進行後續改善工作，而考量109K邊坡滑動的規模很大，又受近期地震頻繁影響，長期而言會評估是否需進行改線，以維路段安全。

目前中橫公路109K路段管制時間：每週一到五上午8點至中午12點，每2小時整點放行10分鐘；下午1點至7點，每2小時整點放行10分鐘；至11月30日止，配合農產品運輸，晚上8點開放至8點半；週六、日及連續假期則白天由現場公路保全指揮管制東西向分批通行，晚上8點也開放至8點半。

谷關工務段說，若下雨影響通行安全，將採局部時段機動封閉管制，雨勢趨緩經檢視路段安全後再決定是否放行，造成用路人不便，敬請見諒。