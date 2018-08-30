推廣行動支付 9/1起台南購物好禮多

2018-08-30 18:38

［記者王涵平／台南報導］台南市推動行動支付，9月1日起舉辦無現金市集等活動，民眾體驗還送好禮，盼提高使用行動支付的誘因。

台南市經濟發展局副局長蕭富仁表示，購物消費用行動支付已是時代潮流，下月起行銷活動「市集體驗活動」、「網路抽獎」與「台南商展-行動支付體驗館」3部曲，希望提高民眾使用行動支付意願，同時協助店家行銷宣傳。

經發局表示，9月1日下午2時在藍晒圖文創園區舉辦「台南i行動，輕鬆支付Go」市集活動，除精彩舞蹈表演，市集有番王伯蜜餞、安平蜜餞物產館、韓金婆婆豆腐酪、進福阿梅大灣花生糖、良食草堂、啵蒡脆餅、愛焙客、彩虹天空、天使之羽美髮、AD運動眼鏡等10家特色店家展售，推出商品優惠活動，並設置多元支付販賣機供市民體驗，活動現場只要以行動支付完成交易，就有機會抽中超商百元禮券、純銀銀飾、手機扣環等好禮。

此外，9月1日至9月30日期間舉辦網路週週抽獎活動，鼓勵民眾到店家使用行動支付來消費，民眾至指定合作特約店家消費不限金額，使用行動支付刷付後，擷取交易明細上傳至台南購物臉書即可參加抽獎活動，有機會抽中奈米水離子吹風等好禮，超過800餘家涵蓋百貨賣場、伴手禮、旅館、餐廳等行動支付特約店家共襄盛舉。另有眾多優惠，如台南大飯店推出中秋禮盒早鳥優惠82折起；光芒果子小旅行義大利冰淇淋冰品折扣十元；後壁冰糖醬鴨滿500元折扣50元；番王伯水果干（安平蜜餞館）行動支付享貴賓價95折，消費折扣後滿千再送百；莊園26號精品咖啡豆專賣行動支付享來店禮，消費滿千現折100元等。

蕭富仁表示，為推展商圈行動支付，今年度包含台南站前商圈、成大商圈、安平商圈、玉井商圈、後壁商圈、善化商圈等積極配合導入，台南購物節11月9日至11月11日在台南商展設置行動支付體驗主題館，現場體驗送贈品，商品優惠1折起，相關訊息可至「台南購物節—台南i行動，輕鬆支付GO」活動頁面，或「台南商業網」官方網站查詢。