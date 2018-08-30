小一「龍寶寶」報到 南投7校新生「1人1班」

南投市漳和國小新生闖關後，獲戴狀元帽獎勵。（記者謝介裕攝）

2018-08-30 17:16

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣國中、小學校今日開學，儘管今年小一新生絕大多數是龍年出生的「龍寶寶」，全縣小一新生人數較去年增加336人，不過，仍有7所偏鄉小學只有1名新生，呈現「1人1班」的特殊景象。

在望子成龍的傳統觀念下，「龍年」生育率往往多於其他生肖年，南投縣也不例外，今年全縣小一新生合計3605人，較去年新生3269人，增加336人，但仍有22所小學新生在3人以下，其中新民、和雅分校、新興、豐丘、南豐、發祥及翠巒分校等7所偏鄉小學，更只有1名新生。

南投縣府教育處長李孟珍說，該處已指示各校要全力協助新生早日適應校園生活，尤其，「1人1班」的新生，更要安排團康活動，避免獨處影響人際關係。

名間鄉新民國小校長柯志忠與教師們研議後，自本學期開學後，全校1至6年級學生將不分年級實施「全日課」計畫，即低年級生原本1週有4天的半天課，現在也與中高年級一樣都是全日課，等同是安親班性質，且學生不用額外付費，不但減輕家長抽空接孩子下課的煩惱及負擔，對唯一的新生張妤綺而言，也堪稱是認識學長姐及融入校園團體生活的最佳管道及機會。

今開學日包括南投、漳和等縣內各國小，也都安排愛的宣誓、快樂園地、愛心求助站、愛的廚房等闖關活動，不但讓小一新生透過遊戲方式，紓解首日上課的緊張情緒，也讓家長們感受到學校的用心，進而對學校教學更具信心及放心。

除此，南投縣警察局也啟動護童專案，派出員警在學校門口守望，並針對學校周邊加強巡邏，善盡維護學生及校園安全職責。